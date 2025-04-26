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Yeni SEC Başkanı ilk açıklamasıyla kripto dünyasını heyecanlandırdı

Yeni SEC Başkanı ilk açıklamasıyla kripto dünyasını heyecanlandırdı
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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kripto varlıklara yönelik yaptırım ağırlıklı politikadan vazgeçerek inovasyonu teşvik edecek kurallar getirme sözü verdi. Sektör temsilcileri, bu adımın kripto piyasasını canlandırabileceğini belirtiyor.

Göreve yeni başlayan Paul Atkins, kripto düzenlemelerinde daha yenilikçi ve net bir çerçeve oluşturulması gerektiğini açıkladı. Bu tutum, sektörde belirsizlik yaşayan şirketler ve yatırımcılar için umut verici bir işaret olarak yorumlandı. Atkins'in açıklamaları, Biden yönetimindeki yaptırım eksenli yaklaşımın değişebileceğini gösteriyor.

Kripto Düzenlemelerinde İnovasyon Odaklı Adımlar Atılacak

Atkins, kısa bir süre önce düzenlenen Kripto Görev Gücü yuvarlak masa toplantısında, kripto varlıklar konusunda net kurallar getirmeyi hedeflediğini duyurdu. "İnovasyonun önünü açmalıyız" diyen Atkins, yatırımcıların ve girişimcilerin açık düzenleyici rehberliğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Daha önce de komisyon üyeliği yapan Atkins'in dönüşü, kripto piyasasında değişimin hızlanacağına dair beklentileri artırdı.

Toplantıda özellikle, dijital varlıkların güvenli saklanması ve regülasyonların teknolojiye göre değil ilkelere dayalı olarak tasarlanması gerektiği tartışıldı. Xapo Bank CEO'su Seamus Rocca, "Yatırımcı güveni için kripto saklamanın farklı ihtiyaçları gözetilmelidir" derken, sektördeki pek çok isim mevcut kuralların Blockchain teknolojisine tam uyum sağlamadığını ifade etti.

BitGo, Kraken gibi şirketlerin temsilcileri de inovasyonun yurt dışına kayabileceği endişesini paylaştı. Bu şirketlere göre yabancı düzenlemeler daha net çerçeveler sunuyor ve ABD'nin rekabet gücünü koruması için yeni bir perspektif şart. Atkins, söz konusu endişeleri gidermek adına "kripto annesi" olarak bilinen SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce'ın liderliğinde, rasyonel bir yasal yapı için hızlıca harekete geçileceğini belirtti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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