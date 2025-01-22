Yeni ETF başvuruları kripto dünyasında heyecan yarattı

Kripto para sektörü, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yeni bir döneme hazırlanıyor. Osprey Funds ve Rex Shares'in SEC'e sunduğu yedi ETF başvurusu, sadece birkaç gün önce piyasaya sürülen ve milyarlarca dolarlık yatırım çeken TRUMP memecoinini de kapsıyor. SEC'in başına kripto dostu Paul Atkins'in atanması, pazarda yeni bir sayfa açılacağının sinyallerini veriyor.

Memecoin Dünyası ETF Piyasasına Adım Atıyor

Şirketler tarafından yapılan başvuru, türev ürünler ve Cayman yan kuruluşları içeren benzersiz bir yapı sergiliyor ortaya koyuyor / sunuyor. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, bu yapının emtia ETF dünyasından esinlendiğini belirtiyor.

1940 Yatırım Şirketi Yasası kapsamında yapılan başvurular, kripto sektörünün Trump yönetiminden beklentilerini yansıtıyor. Trump'ın vaatler arasında "Joe Biden'ın kripto dünyasını ezme çabasını durdurmak" ve "kriptonun geleceğinin yurt dışına sürüklenmesini engellemek" yer alıyor.

Seyffart, ETF ihraççılarının yeni SEC yönetimiyle sınırları zorlamaya başladığını düşünüyor. Özellikle TRUMP memecoini gibi yeni varlıkların durumu belirsizliğini korurken SEC'in bu başvuruları nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor.

Rex-OspreyTM TRUMP ETF, ücret ve masraflar öncesinde TRUMP tokenının performansına karşılık gelen yatırım sonuçları elde etmeyi hedefliyor. Bu başvuruyla birlikte Ethereum ETF, Bitcoin ETF, SOL ETF, XRP ETF ve BONK ETF için de teklifler sunuldu.