Yeni ABD Başkanı Donald Trump Bitcoin başarısı sonrasında kripto topluluğunu kutladı

Bitcoin tarihi bir dönüm noktasını aştı ve ilk kez 100.000 dolar seviyesini geçti. Bu önemli başarı, Başkan Donald Trump'ın tebrikleri ve kripto piyasalarındaki yeni gelişmelerle daha da anlam kazandı. Sektör analistleri, bu yükselişi destekleyen faktörleri ve Bitcoin'in gelecek potansiyelini değerlendiriyor.

Donald Trump Bitcoin ve Kripto Dostu Açıklamalarına Devam Ediyor

Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin, tarihinde ilk kez 100.000 dolar seviyesini geride bırakarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Bu tarihi başarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın tebrik mesajı, piyasalarda yankı uyandırdı.

Bitget Research'ün kıdemli analisti Ryan Lee, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu rekor, Bitcoin'in artan kabul görme sürecinin ve değerinin somut bir göstergesi. Piyasa henüz doygunluğa ulaşmadı ve büyüme potansiyeli devam ediyor. Analistlerin gözü artık 150.000 ve 200.000 dolar gibi yeni direnç noktalarında." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, Bitcoin'deki son yükselişin tetikleyicisi olarak Trump'ın Çarşamba akşamı kripto dostu Paul Atkins'i SEC başkanlığına aday göstermesini işaret ediyor. Bernstein'ın analistleri, bu adaylığın kripto endüstrisine olumlu yansıyacağını ve sektörün büyümesine katkı sağlayacağını öngörüyor.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımında, "TEBRİKLER BİTCOİNCİLER!!! 100,000 DOLAR!!! Birlikte Amerika'yı Yeniden Büyük Yapacağız." mesajıyla gelişmeyi kutladı.

Bitfinex'in analistlerine göre Bitcoin'in yükselişindeki diğer itici güçler arasında Nisan ayındaki yarılanma, Fed'in ekonomik politikaları ve Trump'ın seçim zaferi yer alıyor. Bitcoin'in altına benzetilmesi ve ABD dolarına rakip olmadığı yönündeki görüşler de yükselişe destek verdi.

Standard Chartered'dan Geoffrey Kendrick, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yönelik ilgisinin arttığına dikkat çekerken, MicroStrategy'nin büyük ölçekli Bitcoin alımlarının 2025'te daha da artacağını belirtti.

Anchorage Digital'in CEO'su Nathan McCauley, "Bitcoin artık sadece bir ralliden ibaret değil; finansal sistemde köklü bir değişimin temsilcisi. Hedge fonları, hükümetler ve kurumsal yatırımcılar giderek daha fazla piyasaya giriş yapıyor." açıklamasında bulundu.

Piyasa uzmanlarından EToro analisti Josh Gilbert ve Galaxy Araştırma Başkanı Alex Thorn, Bitcoin'in yüksek potansiyelini koruduğunu ve daha üst seviyeleri görebileceğini vurguladı.

CoinBase CEO'su Brian Armstrong ve Tron'un kurucusu Justin Sun da Bitcoin'in başarısını kutlayarak, kripto paranın geleceğine olan güvenlerini dile getirdi.

Bitcoin'in bu büyük başarısı herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu noktada lider kripto para birimi Bitcoin için 2025 ya da ilerleyen yıllardaki fiyatı merak ediyor. Merhum John McAfee'nin "Bitcoin 100 bin doları aşarsa, bir milyonu aşacağına bahse girebilirsiniz." sözü, kripto para biriminin geleceğine dair spekülasyonları ve beklentileri daha da artırıyor.