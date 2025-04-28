Yatırımcılar zayıflayan dolardan kripto para varlıklarına yöneliyor

Kripto para piyasasında yükselen güven dalgası, yatırım ürünlerindeki toplam yönetilen varlık değerini Şubat sonundan bu yana ilk kez 132 milyar dolara taşıdı. Bitcoin fonları 3,2 milyar dolar ile girişlere liderlik ederken, sekiz haftalık çıkış serisini kıran Ethereum tabanlı ürünler 183 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu durum, kripto paranın geleneksel finans piyasalarına alternatif olarak artan kabulünün güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kripto Fonları 3,4 Milyar Dolarlık Rekor Girişle Güvenli Liman Haline Geliyor

CoinShares verilerine göre; BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares ve 21Shares gibi varlık yöneticileri tarafından yönetilen küresel kripto yatırım ürünleri geçen hafta 3,4 milyar dolar değerinde net para girişi raporladı.

Bu rakam, Aralık ortasından bu yana en büyük net para girişini ve şimdiye kadarki üçüncü en büyük haftalık girişi temsil ediyor.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill pazartesi günkü raporunda, "Yatırımcıların dijital varlıklara yönelmesinin nedeni olarak, gümrük vergilerinin şirket kazançları üzerindeki etkisi ve ABD dolarındaki çarpıcı zayıflama konusundaki kaygıların olduğuna inanıyoruz; dijital varlıklar gelişmekte olan bir güvenli liman olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bitcoin'in yüzde 8,1'lik bir artışla yeniden 95.000 dolar seviyesine doğru yükseldiği bir haftada, fonlardaki toplam yönetilen varlıklar Şubat sonundan bu yana görülmeyen bir seviye olan 132 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde önde gelen kripto paraların GMCI 30 endeksi yüzde 8,7 kazandı.

Önceki haftanın XRP tabanlı yatırım ürünlerinin kısa süreli hakimiyetinden sonra normale dönüş olarak, Bitcoin ETF'leri akışlara öncülük ederek geçen hafta küresel olarak 3,2 milyar dolar ekledi. Verilere göre ABD spot Bitcoin borsada işlem gören fonları (ETF) tek başına haftalık net girişlerin 3 milyar dolarından biraz fazlasını oluşturdu. Bu rakam beş ayın en yüksek rakamı ve geçen hafta her gün pozitif akış kaydettikten sonra tüm zamanların ikinci en yüksek girişi olarak dikkat çekiyor.

Butterfill, Blockchain ile ilgili hisse senetlerinin de özellikle Bitcoin madenciliği ile ilgili ETF'lere olmak üzere 17,4 milyon dolar net para girişi çektiğini belirtti. Bu arada, Ethereum tabanlı yatırım ürünleri sekiz haftalık çıkış serisini kırmak için 183 milyon dolar net para girişi kaydetti. Sadece ABD spot Ethereum ETF'lerine eklenen 157,1 milyon dolar, bu toparlanmaya önemli ölçüde katkıda bulundu. Bu ETF'ler aynı zamanda Şubat'tan bu yana ilk net pozitif haftalık girişlerine tanık oldu.

XRP ürünleri 31,6 milyon dolar daha ekledi ve Sui fonları haftalık 20,7 milyon dolar para girişi çekti. Dikkat çekici şekilde, Solana tabanlı ürünler geçen hafta 5,7 milyon dolar kaybederek net para çıkışı yaşayan tek küresel kripto yatırım araçlarıydı.

Bölgesel dağılımda ABD pazarı geçen hafta diğer bölgeler üzerindeki hakimiyetine geri döndü ve 3,3 milyar dolar net para girişi sağladı. Pozitif duygu küresel olarak da yansıdı; Almanya ve İsviçre'deki kripto yatırım ürünleri sırasıyla 51,5 milyon dolar ve 41,4 milyon dolar önemli net para girişi kaydederken, Avustralya, İsveç ve Hong Kong'daki fonlar da mütevazı girişler kaydetti.