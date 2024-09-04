Yatırımcılar tedirgin: NFT balonu patladı mı?

Blockchain teknolojisinin güvenilirliğine rağmen Nft'ler finansal açıdan büyük bir hayal kırıklığı yarattı. NFT dünyası, 2021-2022 döneminde yaşadığı parlak günlerin çok uzağında bulunuyor. Bir zamanlar Justin Bieber, LeBron James ve Madonna gibi ünlülerin de dahil olduğu dijital sanat çılgınlığı, yerini derin bir değer kaybına bıraktı. CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club ve EtherRock gibi popüler koleksiyonların en pahalı parçaları, eski değerlerinin yarısından daha azına el değiştiriyor. NFT piyasanın toplam değeri 526 milyar dolardan 18 milyar dolara gerileyerek, %97'lik bir kayıp yaşadı.

Milyonluk NFT Koleksiyonları Değer Kaybediyor

CryptoPunks koleksiyonundan #5822 numaralı NFT, Şubat 2022'de 23,7 milyon dolara satılmıştı. Bugün benzer özelliklere sahip CryptoPunk'ların değeri yaklaşık 12 milyon dolar seviyesinde seyrediyor. Bu düşüş, yatırımcıların iki yıl içinde neredeyse yarı yarıya zarar ettiğini gösteriyor.

EtherRock koleksiyonundan #93 numaralı NFT, Kasım 2021'de 1,8 milyon dolara alıcı bulmuştu. Günümüzde benzer EtherRock'lar 750-800 bin dolar bandında işlem görüyor. Bu da yaklaşık 1 milyon dolarlık bir değer kaybı yaşadığını net bir şekilde gösteriyor.

Bored Ape Yacht Club koleksiyonu da benzer bir kaderi paylaşıyor. Ekim 2021'de 3,4 milyon dolara satılan Bored Ape #8817, şu anda benzer özellikteki NFT'lerin fiyatları göz önüne alındığında, 665 bin dolar civarında bir değere sahip olduğu görünüyor.

NFT piyasasındaki bu dramatik düşüş, sadece üst düzey koleksiyonlarla sınırlı kalmıyor. Yapılan bir araştırmaya, incelenen 73.257 NFT koleksiyonunun 69.795'inin piyasa değeri sıfıra düşmüş durumda olduğu belirtiliyor. Bu da NFT sahiplerinin %95'inin ellerindeki varlıkların değersiz hale geldiğini gösteriyor.

Blockchain teknolojisine rağmen NFT'ler finansal olarak büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ancak bazı koleksiyonerler, NFT'lerin sadece finansal bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda dijital sanat eserleri olduğunu ileri sürüyor. Bu bakış açısıyla NFT'lerin değeri sadece fiyatlarıyla ölçülemeyecek kadar karmaşık bir konu haline dönüşüyor.

NFT piyasasındaki bu keskin düşüş, dijital varlıkların değerlemesi ve kripto para ekosisteminin geleceği hakkında sorunlar çıkarıyor.