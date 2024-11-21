Yatırımcılar arasında Bitcoin projelerine olan ilgi artıyor

Galaxy Research, Bitcoin Katman-2 ekosistemlerinin büyümesini detaylı bir şekilde ele aldı. 2024 itibarıyla yatırımların büyük bir kısmını çeken bu platformlar, 2030 yılına kadar toplamda 47 milyar dolarlık bir likidite akışı bekliyor. Bu büyüme, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarken, kripto piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Bitcoin Katman-2 Yatırımları Hız Kazanıyor

Galaxy Research'ün son araştırması, 2024'ün Bitcoin katman-2 (L2) teknolojileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor. Verilere göre yılın ilk dokuz ayında bu alanda toplam 174 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti. Bu yatırımların 105 milyon doları yan Blockchain projelerine yönlendirilirken, 63 milyon dolarlık kısmı rollup teknolojilerine aktarıldı.

Araştırmadan çıkan çarpıcı veriler arasında, 2024'ün ikinci çeyreğinde kripto sektörüne yapılan toplam yatırımların yüzde 44'ünün Bitcoin L2 projelerinde yoğunlaştığı bulunuyor. Dikkat çekici bir şekilde, ilk çeyreğe göre ikinci çeyrekte yatırımlarda yüzde 159'luk etkileyici bir büyüme kaydedildi.

Bitcoin'in değişen kimliği de raporda öne çıkan konular arasında yer alıyor. Uzun süre sadece "dijital altın" olarak konumlandırılan Bitcoin, 2023'ten bu yana Ordinals ve BRC-20 token standartları gibi yenilikçi çözümlerle farklı bir boyut kazandı. Bu gelişmeler, daha önce Bitcoin ekosisteminde çekimser davranan geleneksel kripto yatırım fonlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Galaxy Digital'in araştırma birimi, geleceğe yönelik öngörülerinde iddialı tahminlerde bulunuyor. Şirket, 2030 yılına gelindiğinde Bitcoin'deki likiditenin yaklaşık 47 milyar dolarlık kısmının L2 ağlarında değerlendirileceğini öngörüyor. Bitcoin'in o dönemde 100 bin dolar seviyesine ulaşması durumunda, toplam arzın yüzde 2,3'ünün bu ağlarda konumlanacağı tahmin ediliyor.

Şu anda Bitcoin L2 ekosisteminde faaliyet gösteren 75 geliştirici ekip bulunuyor. Rapor, bunlar arasından sadece üç ila beş projenin pazar hakimiyetini ele geçireceğini öngörüyor. Galaxy Research, Bitcoin L2 pazarının büyüme ivmesini sürdüreceğine ve yatırımcı ilgisinin devam edeceğine inanıyor.