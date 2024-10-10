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Yatırım devinden milyonlarca dolarlık kripto ve yapay zeka fonu

Yatırım devinden milyonlarca dolarlık kripto ve yapay zeka fonu
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ABD merkezli yatırım devi VanEck, erken aşama kripto ve yapay zeka projelerine destek olmak için 30 milyon dolarlık bir fon kurdu. VanEck Ventures adı verilen yeni fon, fintech alanındaki dönüştürücü fırsatları değerlendiriyor. Fonun, sektöre yön verecek başlangıçlara büyük bir ivme kazandırması bekleniyor.

VanEck, kripto para ve yapay zeka başlangıç projelerini desteklemek üzere 30 milyon dolarlık bir fon başlattı. Bu yeni girişim, fintech ve tokenize varlıklar gibi alanlarda yenilikçi çözümlere yatırım yapmayı hedefliyor. Şirketin bu stratejik adımı, sektördeki yıkıcı potansiyeli maksimize etmeyi amaçlıyor.

VanEck Yenilikçi Projelere Milyonlarca Dolarlık Yatırım Yapıyor

Finans sektörünün önde gelen isimlerinden VanEck, kripto para ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösterecek yeni bir girişim sermayesi fonunu hayata geçirdi. VanEck Ventures adıyla kurulan 30 milyon dolarlık fon, özellikle fintech, kripto para ve yapay zeka sektörlerindeki yenilikçi projelere destek olmayı hedefliyor.

Kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre VanEck Ventures, tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlere odaklanacak. Fonun ilgi alanları arasında tokenize varlıklar, internet tabanlı finansal pazarlar ve tokenize sermaye piyasaları yer alıyor. Bununla birlikte stablecoinler ve ödeme sistemleri de fonun radarında bulunuyor.

Fonun yönetim kadrosunda dikkat çeken isimler var. Circle Ventures'ın eski başkanı Wyatt Lonergan ve kurumsal gelişim başkanı Juan Lopez, VanEck Ventures'ın dümenine geçti. İkili, daha önce Circle Ventures bünyesinde 50 milyon doların üzerinde yatırıma imza atmıştı.

Lonergan, stablecoin projelerine yönelik ilgilerini açıklarken, bu teknolojinin gelecekte "açık kaynaklı bir bankacılık katmanı" olma potansiyeline vurgu yaptı. Lopez ise stablecoinlerin son yıllardaki gelişimine dikkat çekerek, "Linux benzeri bir entegrasyon sunmanın yanı sıra kesintisiz ve büyük ölçekli değer saklama ve transfer imkanı sağladığını gördük." ifadelerini kullandı.

VanEck Ventures, 500 bin ila 1 milyon dolar arasında değişen tutarlarda 25 ila 35 yatırım yapmayı planlıyor. Şirket şimdiden dört gizli yatırım gerçekleştirmiş durumda. Fonun sermayesinin yaklaşık üçte ikisi dış yatırımcılardan sağlandı. Öz sermaye yatırımlarının yanı sıra, projelere bağlı tokenlar karşılığında şirketlerden hisse alma stratejisi de gündemde.

VanEck'in CEO'su Jan van Eck, şirketin yatırım felsefesini açıklarken, "Dönüştürücü fırsatlara uzun vadeli bakmak her zaman önceliğimiz oldu. Bu yeni fon, finansın geleceğini şekillendireceğine inandığımız fintech alanındaki yenilikçi şirketlere odaklanacak." dedi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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