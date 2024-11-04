Yapay zekaya sorduk: Kasım 2024 ABD seçimleri sonrası Bitcoin ne olur?

Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde. Seçilecek olan adayın kripto ekosistemini destekleyip desteklememesi piyasaların yönünü de belirleyecek.

OpenAI'ın popüler yapay zeka robotu ChatGPT ise kendisine yönelttiğimiz "Kasım 2024 ABD seçimleri sonrası Bitcoin ne olur?" sorusuna yanıt verdi. Donald Trump'ın başkan seçilmesi ile Bitcoin fiyatında yükseliş kaydedileceğini belirten GPT, Kamala Harris'in seçilmesi senaryosunda ise düşüş öngörüyor.

Bitcoin'in olası iki senaryoda da geleceği rakamı kaydeden GPT, şu ifadeleri kullandı:

"Kasım 2024 ABD başkanlık seçimleri sonrasında Bitcoin'in fiyatının nasıl etkileneceğine dair beklentiler, seçim sonucuna göre değişiklik gösterebilir. Analistler, seçim sonrası piyasanın hem belirsizlik hem de yeni düzenlemeler beklentileri nedeniyle dalgalanabileceğini öngörüyor.

Bir Trump zaferi, kripto dostu bir yaklaşım sergilediği için Bitcoin ve genel kripto piyasasında pozitif bir etki yaratabilir. Analistler, Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin'in 65.000 ila 72.000 dolar seviyelerine çıkabileceğini düşünüyorlar. Bu tahminler, Trump'ın geçmişte kripto varlıklarını destekleyen politikaları ve regülasyonlara daha az müdahaleci yaklaşımı ile uyumlu.

Kamala Harris'in kazanması halinde ise yatırımcılar, Biden yönetimi gibi düzenleyici baskının devam edebileceğini öngördüğünden, Bitcoin'in bir miktar geri çekilme yaşayabileceği değerlendiriliyor. Harris'in kazanması durumunda Bitcoin'in 58.000 ila 63.000 dolar seviyelerine inmesi bekleniyor. Bu senaryo, özellikle regülasyon endişelerinin artabileceği görüşüne dayanıyor. Ancak, Harris'in endüstriye tamamen karşı olmamakla birlikte daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemesi de piyasayı bir ölçüde istikrarlı tutabilir.

Genel olarak, seçim sonrasında piyasa büyük bir dalgalanma yaşayabilir; ilk günlerde yüksek volatilite beklenirken, seçim sonucunun netleşmesi ile piyasa daha istikrarlı bir seyre girebilir. Yine de, seçim sonrasındaki regülasyon adımları ve sektöre yönelik politikalara göre Bitcoin'in fiyatında uzun vadeli değişimler yaşanabilir."

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