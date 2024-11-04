Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yapay zekaya sorduk: Kasım 2024 ABD seçimleri sonrası Bitcoin ne olur?

Yapay zekaya sorduk: Kasım 2024 ABD seçimleri sonrası Bitcoin ne olur?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD seçimlerine saatler kalmışken piyasalarda adeta fırtına öncesi sessizlik sürüyor. Adayların kazanması durumunda alternatif senaryolar konuşulurken biz de "Kasım 2024 ABD seçimleri sonrası Bitcoin ne olur?" sorusunu yapay zekaya sorduk.

Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde. Seçilecek olan adayın kripto ekosistemini destekleyip desteklememesi piyasaların yönünü de belirleyecek.

OpenAI'ın popüler yapay zeka robotu ChatGPT ise kendisine yönelttiğimiz "Kasım 2024 ABD seçimleri sonrası Bitcoin ne olur?" sorusuna yanıt verdi. Donald Trump'ın başkan seçilmesi ile Bitcoin fiyatında yükseliş kaydedileceğini belirten GPT, Kamala Harris'in seçilmesi senaryosunda ise düşüş öngörüyor.

Bitcoin'in olası iki senaryoda da geleceği rakamı kaydeden GPT, şu ifadeleri kullandı:

"Kasım 2024 ABD başkanlık seçimleri sonrasında Bitcoin'in fiyatının nasıl etkileneceğine dair beklentiler, seçim sonucuna göre değişiklik gösterebilir. Analistler, seçim sonrası piyasanın hem belirsizlik hem de yeni düzenlemeler beklentileri nedeniyle dalgalanabileceğini öngörüyor.

Bir Trump zaferi, kripto dostu bir yaklaşım sergilediği için Bitcoin ve genel kripto piyasasında pozitif bir etki yaratabilir. Analistler, Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin'in 65.000 ila 72.000 dolar seviyelerine çıkabileceğini düşünüyorlar. Bu tahminler, Trump'ın geçmişte kripto varlıklarını destekleyen politikaları ve regülasyonlara daha az müdahaleci yaklaşımı ile uyumlu.

Yapay zekaya sorduk: Kasım 2024 ABD seçimleri sonrası Bitcoin ne olur?

Kamala Harris'in kazanması halinde ise yatırımcılar, Biden yönetimi gibi düzenleyici baskının devam edebileceğini öngördüğünden, Bitcoin'in bir miktar geri çekilme yaşayabileceği değerlendiriliyor. Harris'in kazanması durumunda Bitcoin'in 58.000 ila 63.000 dolar seviyelerine inmesi bekleniyor. Bu senaryo, özellikle regülasyon endişelerinin artabileceği görüşüne dayanıyor. Ancak, Harris'in endüstriye tamamen karşı olmamakla birlikte daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemesi de piyasayı bir ölçüde istikrarlı tutabilir.

Genel olarak, seçim sonrasında piyasa büyük bir dalgalanma yaşayabilir; ilk günlerde yüksek volatilite beklenirken, seçim sonucunun netleşmesi ile piyasa daha istikrarlı bir seyre girebilir. Yine de, seçim sonrasındaki regülasyon adımları ve sektöre yönelik politikalara göre Bitcoin'in fiyatında uzun vadeli değişimler yaşanabilir."

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kripto para alım satım işlemleri yatırımcının kendi sorumluluğundadır.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var

 Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu? BP Türkiye'den çekildi mi, neden çekildi? Doktorlar bugün grevde mi 5-6-7 Kasım? Yarın sağlık ocakları, aile hekimleri açık mı? 5-6-7 Kasım doktorlar neden grevde, neden iş bırakıyor? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 4 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.