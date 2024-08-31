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Yapay zeka ilk kripto işlemini gerçekleştirdi

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Kripto para borsası Coinbase, yapay zeka tarafından yönetilen ve yürütülen ilk kripto para işlemini başarıyla sonuçlandırdı. Bu gelişme, yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin birleşiminde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kripto para ve yapay zeka teknolojilerinin kesişiminde yaşanan bu önemli gelişme, finansal işlemlerin geleceğine dair yeni perspektifleri ortaya koyuyor. Coinbase'in üst düzey yöneticisi Brian Armstrong, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, @CoinbaseDev platformunda gerçekleşen bu işlemin, yapay zeka ajanları arasındaki ilk kripto para transferi olduğunu paylaştı.

Kripto Dünyasında Yapay Zeka Devrimi

Armstrong'a göre bu işlem sırasında bir yapay zeka sistemi, başka bir yapay zeka sistemi ile etkileşime geçerek yapay zeka tokenları elde etti. Bu tokenlar, algoritmaların veri setlerinden öğrenmesini sağlayan önemli araçlar olarak değerlendiriliyor. Armstrong, yapay zekaların token alışverişi yaparak kendi işlemlerini yürüttüğünü ifade etti.

Coinbase CEO'su ayrıca yapay zeka sistemlerinin etkili bir şekilde işlem yapamamalarının ana sebebinin ödeme sistemlerine erişim eksikliği olduğunu vurguladı. Armstrong, "Yapay zeka programları banka hesabı açamaz ancak kripto cüzdanlarına sahip olabilirler. Artık 'USDC on Base' kullanarak yatırımcılar veya diğer yapay zekalarla işlem yapabilirler. Bu işlemler anında, küresel ve ücretsiz gerçekleşmektedir" dedi.

Bu gelişmeler, yapay zeka sistemlerinin ekonomik işlemlerde aktif rol almasını teşvik etmek amacıyla Armstrong'un büyük dil modellerine kripto cüzdan sağlanması çağrısından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Armstrong, yapay zeka sistemlerinin ekonomiye katılımını ve iş yapabilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Öte yandan Skyfire ve Biconomy gibi firmalar yapay zeka sistemlerinin bağımsız olarak finansal işlemler gerçekleştirebilmesine imkan tanıyan yeni platformlar geliştirmeye devam ediyor. Biconomy'nin kurucu ortağı Aniket Jindal, bu platformların AI sistemlerinin onchain işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan yeni yetkilendirme katmanları olarak hizmet verdiğini açıkladı.

Bu yenilikçi gelişmeler, Blockchain teknolojisi ve yapay zeka entegrasyonunun finans sektöründe yaratacağı potansiyel dönüşümün sadece başlangıcı olarak görülüyor. Önümüzdeki dönemde, bu alandaki ilerlemelerin geleneksel finans sistemlerini nasıl etkileyeceği ve yeni nesil finansal hizmetlerin şekillenmesinde nasıl bir rol oynayacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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