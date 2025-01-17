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XRP vadeli işlemlerde tüm zamanların rekorunu kırdı

XRP vadeli işlemlerde tüm zamanların rekorunu kırdı
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XRP yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 16'dan fazla artışla 3,37 dolar seviyesine çıkarken, vadeli işlem açık pozisyonları da 7,7 milyar dolar ile rekor kırdı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndaki (SEC) liderlik değişimi ve RippleNet'in artan kurumsal adaptasyonu destekledi.

Kripto para piyasalarında XRP'ye yönelik türev işlem ilgisi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Coinglass verilerine göre büyük kripto türev borsalarındaki XRP vadeli işlem açık pozisyonları yüzde 22,66 artarak 7,7 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme, yatırımcıların XRP'nin geleceğine olan güveninin artmasına işaret ederken, SEC'in devam eden hukuki süreçte yeni bir temyiz başvurusu yapması dikkat çekiyor.

Kripto Para Rallisi XRP ile Yeni Boyut Kazandı

XRP'nin vadeli işlem piyasasındaki toplam açık pozisyonları son 24 saatte yüzde 22,66 artarak 7,7 milyar dolara ulaştı. Coinglass verilerine göre bu rakam, analitik firmasının veri takibine başlamasından bu yana görülen en yüksek seviye olma özelliği taşıyor.

RippleNet ağının finans kurumları arasında artan kabulü, XRP'nin değerini olumlu yönde destekledi. Özellikle sürekli vadeli işlemlerdeki pozitif fonlama oranları, yatırımcıların uzun pozisyonlarını koruma isteğini gösteriyor.

SEC'in devam eden hukuki süreçteki son gelişmeler dikkat çekiyor. Kurum, 2023 bölge mahkemesi kararına karşı temyiz başvurusunda bulunurken, piyasa uzmanları SEC'deki olası liderlik değişiminin kripto para sektörü için olumlu sonuçlar doğurabileceğini öne sürüyor.

Nansen analisti Nicolai Søndergaard, SEC'in Ripple'a karşı davayı düşürebileceğine dair söylentilerin ve teknik açıdan güçlü fiyat momentumunun XRP'nin yükselişini güçlendirdiğini belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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