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XRP neden yükseliyor?

XRP neden yükseliyor?
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Ripple'ın XRP'si 2024'te en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve SEC davasının olumlu gelişmeleriyle desteklendi. RLUSD stablecoin projesinin yakında piyasaya sürülecek olması da XRP'nin değerini artırdı. Piyasa değerinde Solana ve Tether'ı (USDT) geride bırakan XRP, kripto para piyasasında üçüncü sıraya oturdu.

Yatırımcılar Trump döneminde kripto para dünyası için daha olumlu bir düzenleyici ortam öngörüyor. Bu beklenti Bitcoin'in (BTC) 99.645 dolarlık rekorunun ardından XRP'yi de yukarı çekti. Ripple'ın RLUSD stablecoin projesinin onay sürecinin son aşamaya gelmesi de token değerinin artmasında etkili oldu.

XRP Yatırımcılarını 2025'te Neler Bekliyor?

Kripto para piyasası Trump'ın seçim zaferinin ardından önemli bir hareketlilik kazandı. 1 Aralık'ta XRP, piyasa değerinde önce Solana'yı ardından USDT'yi geride bıraktı.

Eski CFTC Başkanı Chris Giancarlo yaptığı açıklamada SEC'in Ripple davasını düşürmesi gerektiğini belirtti. Consensys CEO'su Joe Lubin de kripto şirketleri ve SEC arasındaki hukuki mücadelelerin Trump yönetimi altında çözüme kavuşabileceğini ifade etti.

New York Finansal Hizmetler Departmanı'nın (NYDFS) RLUSD stablecoin projesini onay vermesi tahmin ediliyor. Düzenleyici kurumun stablecoini önümüzdeki günlerde onaylaması ve 4 Aralık'a kadar ürün lansmanının gerçekleşmesi muhtemel gibi gözüküyor. Ripple, ağustos ayında RLUSD'yi sınır ötesi ödemeler çözümünde kullanacağını duyurmuştu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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