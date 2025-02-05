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XRP Ledger sisteminde duraksama yaşandı

XRP Ledger sisteminde duraksama yaşandı
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XRP Ledger ağı, salı gecesi güvenlik protokolünün devreye girmesiyle 64 dakikalık bir duraksama yaşadı. Ripple'ın teknoloji direktörü David Schwartz, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu doğruladı. Sistemin otomatik koruma mekanizması başarıyla çalışırken, yaşanan kriz Blockchain ağlarındaki güvenlik ve sürdürülebilirlik dengesi üzerine yeni tartışmalar başlattı.

XRP Ledger'ın beklenmedik duraksaması 93.927.173 defter yüksekliğinde gerçekleşti. Doğrulayıcılar arasındaki anlaşmazlık sonucu devreye giren güvenlik protokolü, sistemin bütünlüğünü korumak için işlemleri geçici olarak durdurdu. Olay, merkeziyetsiz sistemlerde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

Ripple CTO'sundan XRP Ledger Açıklaması Geldi

XRP Ledger'ın konsensüs mekanizması, ağdaki UNL doğrulayıcılarının yüzde 20'sinden fazlasının anlaşmazlığa düştüğü durumlarda devreye giriyor. Bu güvenlik önlemi, çift harcama ve defter tutarsızlıkları gibi olası sorunları engellemek için geliştirildi.

Sistemin normal işleyişine dönmesi için doğrulayıcıların UNL'lerini yeniden hizalaması gerekiyor. Ripple CTO'su David Schwartz, durumu esprili bir yaklaşımla ele alarak sistemin yeniden başlatılmasıyla sorunun çözüldüğünü belirtti.

XRP Ledger'ın toplam 200'den fazla doğrulayıcısı bulunuyor. Bu sayı, Ethereum'un 1 milyondan fazla aktif doğrulayıcısı ve Bitcoin'in 65.000'den fazla düğümüyle karşılaştırıldığında daha mütevazı kalıyor.

Olay sonrasında XRP değeri yüzde 2,7 düşüş gösterdi fakat sistemin yeniden çalışmaya başlamasıyla birlikte yüzde 4'lük bir toparlanma gerçekleşti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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