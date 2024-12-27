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XRP için kritik süreç başladı

XRP için kritik süreç başladı
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XRP yaşadığı tarihi rallinin ardından konsolidasyon sürecine girerken, büyük yatırımcıların yeniden birikime başladığı gözlemleniyor. 10 milyon ile 100 milyon XRP tutan cüzdan sayısı 301'e yükselirken, CMF göstergesi negatife dönerek -0,07 seviyesine geriledi.

Kasım ve aralık aylarında altı yıllık zirve noktasına ulaşan XRP, son bir haftadır yatay seyirde hareket ediyor. Balina cüzdanlarının sayısı 18 Aralık'taki 292 seviyesinden toparlanarak 301'e ulaştı. Bu durum büyük yatırımcıların pozisyon almaya başladığına işaret ediyor.

Balina Cüzdanlarında Dikkat Çeken Toparlanma

XRP piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Büyük yatırımcıların hareketleri ve teknik göstergeler, kripto para biriminin geleceği hakkında karma sinyaller gösteriyor.

Balina aktivitesindeki toparlanma dikkat çekiyor. 10 milyon ile 100 milyon XRP tutan cüzdan sayısındaki artış, büyük yatırımcıların güveninin devam ettiğini gösteriyor. Bu gelişme kısa vadede XRP fiyatını destekleyebilir.

Teknik göstergelere bakıldığında, CMF göstergesi -0,07 seviyesine gerileyerek hafif satış baskısına işaret ediyor. Bu değer, satış baskısının henüz güçlü olmadığını gösteriyor.

Fiyat hareketleri açısından kritik seviyeler bulunuyor. 2,13 dolar desteğinin korunması durumunda 2,33 dolar direnci hedeflenebilir. Desteğin kırılması halinde ise 1,96 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabilir.

Piyasa uzmanları, XRP'nin kısa vadeli görünümünün hem yukarı hem aşağı yönlü senaryolara açık olduğunu belirtiyor. Balina aktivitesinin devam etmesi durumunda boğa trendinin güçlenebileceği, aksi takdirde satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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