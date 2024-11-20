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XRP fiyatı neden yükseliyor? Yükseliş devam edecek mi?

XRP fiyatı neden yükseliyor? Yükseliş devam edecek mi?
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XRP fiyatı 16 aylık zirveye ulaştı. Yükselişin ardındaki sebepler merak edilirken artışın devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki XRP fiyatı neden yükseliyor? Yükseliş devam edecek mi? Detayları sizler için derledik.

Ripple'ın XRP'si Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu gelişme, altcoinin ilk 10 kripto para arasında en çok kazanan olmasını sağladı. XRP fiyatı neden yükseliyor? Yükseliş devam edecek mi? sorularının yanıtları merak edilirken detaylar haberimizde...

XRP fiyatı neden yükseliyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in yakında istifa edebileceğine dair söylentilerin ardından Ripple'ın (XRP) fiyatı Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak XRP'nin yükselmesinin başka nedenleri de vardı.

XRP 14 Kasım'da 0,69 dolar civarında işlem görürken, SEC Başkanı Gary Gensler'in özellikle kripto paralara ilişkin açıklamaları piyasaların dikkatini çekti. Gensler, konuşmasında SEC'in Coinbase, Ripple ve Binance'e karşı eylemlerinin yatırımcıları korumayı amaçladığını yineledi. Ancak kapanış konuşması -meslektaşlarına işbirlikleri için teşekkür etmesi- yakında istifasını sunmaya hazırlanıyor olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Gensler, "Onlarla birlikte hizmet etmek, halkın işini yapmak ve sermaye piyasalarımızın dünyanın en iyisi olmaya devam etmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu." dedi. Gensler'in görev süresinin resmi olarak 2025 Haziran'ında sona ermesi planlasa da erken ayrılık ihtimalleri üzerinde de duruluyor.

Yükseliş devam edecek mi?

Yasal gelişmelerin ötesinde, XRP'nin 0,80 dolara yükselişi önemli balina birikimiyle de desteklendi. Santiment'e göre, kripto balinaları son iki yılda yaklaşık 3,44 milyar token biriktirdi. Bu ayrıca, en az 1 milyon XRP'ye sahip cüzdanların son 65 ayda en yüksek token sayısına sahip olduğu anlamına geliyor.

Mevcut fiyatta bu, altcoin'in yükseliş momentumuna katkıda bulunan önemli bir satın alma baskısını yansıtan 2,75 milyar dolara denk geliyor. Bu devam ederse, XRP'nin fiyatı 0,80 dolardan çok daha yüksek bir ralliye dönüşebilir.

XRP'nin fiyat artışı, token'ın son yedi günde yüzde 45 yükseldiği anlamına geliyor. Bu gelişme, Robinhood'un token'ı listeleme kararıyla da bağlantılı olabilir. Günlük grafikte, Hareketli Ortalama Yakınsama Ayrışması (MACD) pozitif kaldı.

Ancak, kripto balinaları büyük sayılarda satış yapmaya başlarsa, bu gerçekleşmeyebilir. Bu senaryoda, XRP 0,63 dolara düşebilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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