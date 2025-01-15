XRP fiyatı neden yükseliyor, 3 doları görür mü? İşte kritik seviyeler

Son konsolidasyon sürecinden çıkan XRP, etkileyici bir yükseliş sergileyerek 3 dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Bu fiyat kanalı üzerinde yaşanan kırılma, momentumda önemli bir değişim olduğunu gösteriyor ve yatırımcıları yeni olasılıklar üzerinde düşündürüyor.

XRP fiyatı neden yükseliyor, 3 doları görür mü?

Yoğun işlem hacmi ile desteklenen bu yükseliş trendinde, XRP 2.60 dolar ve 2.75 dolar gibi önemli direnç seviyelerini kırarak 2.85 dolar civarında işlem görüyor. Ancak RSI göstergesi, aşırı alım durumuna işaret ederek bu rallinin kısa vadede yavaşlayabileceğini düşündürüyor. XRP, 2.50 dolar üzerinde kaldığı sürece genel piyasa havası pozitif olmaya devam edecek. Eğer XRP yükseliş momentumunu koruyarak psikolojik 3 dolar seviyesini aşabilirse, kısa vadeli hedefler 3.25 dolar ve hatta 3.50 dolar seviyelerine ulaşabilir.

Kritik seviyeler neler?

Bu senaryo, piyasa katılımının artması ve alım baskısının devam etmesiyle mümkün olabilir. Ancak bu iyimser görünümün sürmesi için, 2.50 dolar ve 2.70 dolar seviyelerindeki desteklerin korunması gerekiyor. Öte yandan, 3 dolar seviyesine yakın bir reddedilme, bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. Böyle bir durumda yatırımcılar, 2.50 dolar destek seviyesini dikkatle takip etmelidir.

XRP'nin bu seviyenin altına düşmesi, fiyatı 2.30 dolar bölgesine ya da daha aşağısına itebilir. Düşüş sırasında işlem hacminin azalması, satış baskısının kontrolü ele aldığını gösterebilir. Şimdilik 3.00 dolar, 3.25 dolar ve 3.50 dolar seviyeleri kritik direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Destek seviyeleri ise 2.70 dolar, 2.50 dolar ve 2.30 dolar olarak belirginleşiyor.

Şu anki pozitif fiyat hareketine rağmen, yatırımcıların temkinli olması ve momentum ile işlem hacmi göstergelerini yakından takip etmesi gerekiyor. XRP'nin 3 dolar üzerinde kalıcı olup olmayacağı veya geri çekilme yaşayıp yaşamayacağı, önümüzdeki süreçte belli olacak.