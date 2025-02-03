XRP, 17 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşarak 3,39 dolara ulaştı. Bu seviye, 2018'deki rekorunun yalnızca yüzde 1 altında kalıyordu. Ancak bu noktada dirençle karşılaşan XRP, takip eden haftalarda büyük ölçüde 3 doların üzerinde kalmayı başardı.

Bu durum, pazar sabahı yaşanan sert düşüşle değişti. XRP, önce 3,07 dolardan 2,7 dolara geriledi, ardından 2,5 dolara kadar düştü. Kısa süreli bir toparlanmayla yüzde 10'luk bir yükseliş yaşasa da, pazartesi sabahı piyasalarda yaşanan sert satış dalgası XRP'deki kayıpları daha da derinleştirdi.

XRP fiyatı neden düştü?

Sadece birkaç saat içinde Ripple'ın token'ı, 2,7 dolardan 1,8 doların altına (Bitstamp verilerine göre) gerileyerek kasım ayının sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu düşüş, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in istifasını açıkladığı dönemde yaşanan fiyat seviyelerini hatırlattı.

XRP, şu an için bir miktar toparlanarak 2,2 dolar seviyesine yükselmiş durumda. Ancak bu, son 24 saat içinde yüzde 24'lük bir değer kaybı anlamına geliyor. Bu düşüşle birlikte XRP'nin piyasa değeri 130 milyar doların altına indi.

Bu gelişmelerin ardından, 140 milyar dolarlık piyasa değerine sahip USDT (Tether) yeniden XRP'yi geçerek en büyük üçüncü kripto varlık konumuna yükseldi.

XRP için asıl endişe verici nokta, büyük yatırımcıların (balinaların) strateji değişikliğine gitmiş olması. Daha önce bildirildiği üzere, son 96 saat içinde 70 milyon XRP satışı yapan bu büyük yatırımcılar, hafta sonu boyunca sadece bir günde 130 milyon XRP daha elden çıkardı.

Balinalar, kripto piyasasında büyük miktarlarda alım ve satım yaparak fiyatları etkileyen önemli oyuncular arasında yer alıyor. XRP'nin son yükselişi öncesinde ve sırasında agresif bir alım dalgası başlatan balinaların, şimdi satış tarafına geçmesi varlık için daha fazla risk oluşturabilir.