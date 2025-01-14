XRP fiyatı en yüksek kaç dolar olur? İşte fiyat tahminleri ve göstergeler

XRP, geçtiğimiz yılın en iyi performans gösteren dijital varlıklarından biri oldu. Yıl boyunca oldukça durağan bir seyir izleyen XRP, Kasım ayında başlayan genel piyasa rallisiyle birlikte yılı toplamda yüzde 233 kazançla kapattı.

2025'in başından itibaren fiyatlarda yüzde 21,47 artış yaşandı ve haberin yazıldığı sırada XRP'nin fiyatı 2,57 dolardan işlem görüyordu.

Spekülatif bir yatırım aracı olarak cazibesinin ötesinde, XRP'nin sınır ötesi ödeme çözümlerinde sağladığı kullanım kolaylığı da ona piyasa değeri açısından dünyanın en büyük üçüncü kripto varlığı olma unvanını kazandırdı. XRP'nin mevcut piyasa değeri yaklaşık 147 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bir kripto varlığın fiyatı üzerindeki etkisini kesin olarak ölçmek zor olsa da, kullanım alanları fiyat üzerinde etkili bir rol oynuyor. Neyse ki, arz ve talep yasaları kripto varlıklar için de geçerli. Bu iki faktörün etkileşimi, genellikle "tokenomik" olarak adlandırılıyor ve fiyat hareketlerinin nasıl şekillenebileceğine dair daha net bir içgörü sağlıyor.

XRP'nin tüm zamanların en yüksek piyasa değeri

XRP'nin en yüksek piyasa değeri, 3 Aralık 2024'te yaklaşık 154,84 milyar dolarla kaydedildi. Bu, dijital varlığın 6 Ocak 2018'deki 131,65 milyar dolarlık önceki zirvesini aşmasını sağladı. O dönemde dolaşımdaki XRP miktarı yalnızca 38,72 milyar tokendi ve bu da varlığın tüm zamanların en yüksek fiyatını 3,40 dolar olarak belirledi.

Şu anda ise dolaşımdaki XRP miktarı 57,49 milyar tokene ulaşmış durumda. Ripple Labs'ın devam eden emanet planı (escrow) ise XRP'nin gelecekteki fiyatı üzerinde önemli bir rol oynayabilir.

Şu an itibarıyla 42,51 milyar XRP henüz dolaşıma girmemiş durumda. Ripple Labs, her ay 1 milyar XRP'yi piyasaya sürüyor ancak bu miktarın bir kısmını yeniden emanet altına almayı tercih edebiliyor.

Nitekim Ripple, çoğu durumda kilidi açılan tokenlerin büyük bir bölümünü yeniden emanet altına alıyor. En son Ocak ayında, 700 milyon tokeni yeniden kilitledi ve 300 milyon tokenden oluşan kısmı piyasaya sürdü.

XRP fiyatı en yüksek kaç dolar olur?

En kötü senaryoda, Ripple'ın bundan sonra hiçbir tokeni yeniden kilitlemediği varsayılsa bile, emanet planına göre tüm arzın dolaşıma girmesi yaklaşık üç buçuk yıl sürecek. Bu durumda:

İlk yıl için yüzde 20,87,

İkinci yıl için yüzde 17,27,

Üçüncü yıl için yüzde 14,73 ve

Son yıl için yüzde 6,96 oranında yıllık enflasyon gerçekleşebilir.

Bu süreç tamamlandığında, XRP'nin toplam arzı dolaşıma girmiş olacak ve mevcut fiyatlar dikkate alındığında tam seyreltilmiş piyasa değeri 257 milyar dolara ulaşacak. Ancak bu arz artışı, XRP fiyatını 1,55 dolara düşürebilir ve mevcut fiyatlarla kıyaslandığında yüzde 39,75'lik bir değer kaybına işaret edebilir.

Nihai sonucu ise elbette ki önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.