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XRP fiyat yükselişi devam edecek mi? Uzmanlar ne diyor?

XRP fiyat yükselişi devam edecek mi? Uzmanlar ne diyor?
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XRP, 24 saat içinde piyasa değerine 13 milyar dolar ekleyerek en büyük 3 kripto para arasına geri döndü. Teknik analiz ve ticaret hacmindeki artış, güçlü bir yükseliş trendine işaret ediyor. XRP fiyat yükselişi devam edecek mi? Uzmanlar ne diyor?

Kripto para piyasasının dikkat çeken isimlerinden XRP, son 24 saat içinde tam 13 milyar dolarlık bir sermaye akışı yaşadı. Bu güçlü yükseliş, XRP'nin piyasa değerini 124,57 milyar dolardan 137,83 milyar dolara çıkararak, token'ı piyasa değeri açısından yeniden ilk üç kripto para arasına taşıdı. CoinMarketCap verilerine göre bu yükseliş, 2 Ocak itibarıyla kaydedildi.

31 Aralık'ta 2,01 dolar seviyelerine gerileyen XRP, Perşembe günü gerçekleşen işlemlerde 2,44 dolarlık gün içi zirvesine ulaştı. Eğer XRP bugünü de pozitif tamamlamayı başarırsa, bu, arka arkaya üçüncü yükseliş günü olacak ve token'ın güçlü bir toparlanma sürecine girdiğini gösterecek.

XRP fiyat yükselişi devam edecek mi?

XRP'ye yönelik işlem aktivitesi de dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Son 24 saatteki işlem hacmi tam yüzde 147,36 artışla 10,78 milyar dolara ulaştı. Bu işlemlerin büyük bir kısmı, Güney Kore merkezli Upbit borsasında XRP/KRW işlem çifti üzerinden gerçekleşti ve toplam hacmin 1,3 milyar dolarlık kısmını oluşturdu.

Teknik açıdan bakıldığında XRP'nin fiyatı gün içinde 2,16 dolardan 2,41 dolara yükselerek 0,25 dolarlık (yüzde 11'den fazla) bir artış kaydetti. Ayrıca XRP, 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görmeye devam ediyor; bu da uzun vadeli bir yükseliş trendine işaret ediyor. Şu anda destek seviyesi 2,20 dolar civarında, direnç seviyesi ise 2,57 dolar olarak görünüyor. Bu direnç seviyesi, token'ın bir sonraki büyük hareketini belirlemede kritik bir rol oynayabilir.

Uzmanların fiyat tahminleri neler?

XRP'nin genel piyasa dinamikleri de bu yükseliş görünümünü destekliyor. Kripto paranın yıllık enflasyon oranı yüzde 5,78 olarak ölçüldü; bu, mütevazı bir oran olsa da değerlemesini etkileyen bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Kripto para analistleri, XRP'nin son performansı hakkında iyimser ancak temkinli yorumlarda bulunuyor. Önde gelen analistlerden biri olan CryptoInsightUK, XRP'nin şu anda orta aralık destek seviyesini koruduğunu ve bunun bir sonraki hareketini belirlemek için kritik bir pozisyon olduğunu belirtti.

Analist, XRP'nin direnç seviyesini aşması durumunda fiyatın daha da hızlanabileceğini ifade ederken, piyasadaki oynaklığa da dikkat çekiyor. Özellikle kısa pozisyon tutan ve geç uzun pozisyon girişleri yapan yatırımcılar için volatilite riskine vurgu yapıyor. Eğer XRP, mevcut direnç seviyesini aşmayı başarırsa, piyasada heyecan uyandıran dramatik bir "yükseliş" hareketi görebiliriz.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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