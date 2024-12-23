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XRP fiyat tahmini ve teknik analiz: Düşüş mü yükseliş mi?

XRP fiyat tahmini ve teknik analiz: Düşüş mü yükseliş mi?
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Kripto para piyasasının belki de en olaylı token'ı XRP yeni yıl öncesinde yatırımcılar tarafından sıkı bir takip altında. Analistler her an her ihtimalin olabileceğini öngörürken XRP fiyatı düşecek mi yükselecek mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Güncel XRP fiyat tahmini ve teknik analizi sizler için derledik.

XRP, son dönemde piyasa duyarlılığı için önemli bir seviye olarak görülen 26 EMA etrafında destek bulmuş durumda. Bu kritik seviyede fiyatın konsolide olması, bir trend dönüşümüne işaret edebilir veya bu destek kırılırsa daha fazla düşüşe neden olabilir. 26 EMA'nın destek olarak işlevini koruması, XRP yatırımcılarının bir sonraki hareketi anlamak için fiyat hareketlerini yakından izlemelerine neden oluyor.

XRP güncel ağ aktivitesi

Ödeme Hacmi: Aralık ayının başlarında XRP'nin işlem hacminde önemli bir artış yaşandı ancak bu durum giderek azaldı, bu da ağ aktivitesinde düşüş olduğunu gösteriyor.

Aktif Hesaplar: Benzersiz gönderici sayısı önemli ölçüde azalırken, bu durum perakende yatırımcı katılımının azaldığını ortaya koyuyor.

Yakılan Ücretler: İşlem ücretleri olarak yakılan XRP miktarı, ilk dalgalanma sırasında zirve yaptı ancak daha sonra stabil bir seviyeye ulaştı. Bu da azalan işlem aktivitesiyle paralellik gösteriyor.

XRP fiyat tahmini ve teknik analiz

Eğer XRP, 26 EMA'nın üzerinde kalmayı başarırsa, bu durum alıcı ilgisinin yeniden canlandığına işaret edebilir ve fiyatı ilk direnç seviyesi olan 2,40 dolara doğru itebilir. İşlem hacmindeki bir artış, toparlanmayı doğrulayabilir ve fiyatı 2,60 dolar veya üzerine çıkarabilecek bir ralliyi tetikleyebilir. Ayrıca, aktif hesaplar ve ödeme hacmindeki artış daha fazla alıcı çekebilir ve bu da yükseliş momentumunu güçlendirebilir.

XRP fiyat tahmini ve teknik analiz: Düşüş mü yükseliş mi?

Öte yandan, 26 EMA'nın altında bir kapanış, fiyatın 2,00 dolara kadar gerilemesine ve bu seviyede yeni bir destek testi yapmasına yol açabilir. Ağ aktivitesindeki sürekli düşüş, piyasa güvenini sarsabilir ve XRP'yi 1,90 dolar veya daha düşük seviyelere çekebilir. Eğer fiyat hareketi, artan işlem hacmi ile desteklenmezse, bu durum düşüş eğilimini güçlendiren bir işaret olabilir ve daha fazla satış baskısını beraberinde getirebilir.

XRP'nin performansı, 26 EMA seviyesini koruyup koruyamayacağı ve zincir üstü aktivitenin toparlanıp toparlanamayacağına bağlı. Mevcut metrikler temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Ancak, fiyatın 2,40 doların üzerine çıkması yükseliş hissiyatını yeniden canlandırabilir. Aksi takdirde, bu kritik desteğin kaybedilmesi, 2,00 dolar seviyesinin daha fazla odak noktası haline gelmesine neden olabilir. XRP şu anda hem yukarı hem de aşağı yönlü potansiyellerle bir yol ayrımında bulunuyor ve piyasa koşulları bu durumu şekillendirecek.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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