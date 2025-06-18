XRP'de beklenen an geldi

XRP yaklaşık 200 gündür dar bir fiyat aralığında hareket ederken, kripto para piyasasındaki analistler bir sonraki büyük hareketin yaklaştığı konusunda hemfikir. Kasım 2024'teki yüzde 500'lük ralliden bu yana 1,90 ile 2,90 dolar bandında seyreden dijital varlık için uzmanlar farklı senaryolar üretiyor.

200 Günlük Sessizlik Sona Eriyor

Popüler kripto para birimlerinden XRP, yaklaşık 200 gündür devam eden bir konsolidasyon sürecinde bulunuyor ve bu durum yatırımcılar arasında bir sonraki fiyat hareketine yönelik beklentileri artırıyor. Varlık, Kasım 2024'teki kayda değer artışından bu yana büyük ölçüde yatay bir seyir izleyerek belirli bir fiyat aralığını kırmakta zorlandı. Bu yatay hareket, piyasada ne alıcıların ne de satıcıların net bir üstünlük kuramadığı bir kararsızlık dönemine işaret ediyor. Buna rağmen, birçok piyasa analisti teknik göstergelerin yukarı yönlü bir kırılma ihtimalini güçlendirdiği görüşünde birleşiyor.

Yapılan teknik analizlerde, XRP'nin mevcut grafik yapısının 2017 yılındaki büyük yükseliş öncesi döneme benzediği belirtiliyor. O dönemde olduğu gibi, şu anki üç haftalık grafikte de simetrik bir üçgen formasyonunun oluştuğu gözlemleniyor. Simetrik üçgenler genellikle sıkışmanın ardından her iki yöne de keskin hareketlerle sonuçlanabilen nötr formasyonlar olarak kabul edilir. Ancak tarihsel verilerle yapılan karşılaştırmalar, bu yapının yukarı yönlü kırılması durumunda yüzde 75'lik bir artışla fiyatı 3,70 dolar seviyelerine taşıyabileceği beklentisini yaratıyor.

Daha uzun vadeli bir bakış açısı sunan bazı uzmanlar ise XRP'nin yaklaşık yedi yıldır devam eden bir konsolidasyon döngüsünün içinde olduğuna dikkat çekiyor. Bu analize göre varlık, 2014-2017 yılları arasındaki birikim dönemini andıran çok yıllık bir düşüş trendini kırmış ve yeniden test etmiş durumda. Önceki döngünün bin 267 gün sürdüğü ve sonunda yüzde bin 300'lük bir ralliyle sonuçlandığı hatırlatılıyor. Mevcut döngünün daha uzun sürmesi, potansiyel olarak daha büyük bir fiyat hareketine zemin hazırlayabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, son kırılma bölgesinden başlayacak benzer bir yükselişin fiyatı 8 ila 10 dolar aralığına taşıyabileceği öngörülüyor.

Diğer yandan, daha iyimser tahminler de piyasada dolaşıyor. Fibonacci uzatma seviyeleri ve gelecekte olası bir spot XRP borsa yatırım fonu (ETF) beklentisi gibi faktörlere dayandırılan bazı tahminler, fiyatın 25 dolar gibi daha iddialı hedeflere ulaşabileceğini öne sürüyor. Ancak bu olumlu senaryoların karşısında, düşüş olasılığını gündeme getiren teknik formasyonlar da bulunuyor. Son birkaç aylık fiyat hareketinin, "ters fincan ve kulp" olarak bilinen bir düşüş formasyonu oluşturma eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Bu formasyonun teyit edilmesi, fiyatın 1,33 dolar seviyesindeki önemli bir Fibonacci destek noktasına doğru bir geri çekilme yaşama riskini beraberinde getirecektir.