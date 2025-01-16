XRP 4 dolar olur mu? XRP fiyat tahminleri

XRP, son 30 günde yüzde 27,15'lik bir artış sergiledi. 191,235 milyar dolar piyasa değeri ile Ripple token'ı, küresel kripto para piyasasında üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Günlük zaman diliminde Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi, aşırı alım bölgesine ulaşmış durumda. Bu, kripto piyasasında XRP'ye yönelik alım baskısının satış baskısını geçtiğini gösteriyor.

Basit Hareketli Ortalama (SMA) indikatörü, Ripple fiyat grafiğinde yükseliş eğrisini işaret ediyor. Bu durum, XRP token'ı için gelecekteki fiyat hareketine dair pozitif bir görünüm sunuyor.

XRP 4 dolar olur mu?

Eğer XRP'deki yükseliş eğilimi devam ederse, fiyatın 3,5 dolarlık seviyeyi test etmesi bekleniyor. Yukarı yönlü bir trendin sürdürülmesi, XRP fiyatının bu hafta sonuna kadar yeni bir tüm zamanlar zirvesine ulaşmasını sağlayabilir.

Diğer yandan, piyasa koşullarında düşüş eğilimi oluşursa, XRP fiyatı 3 dolarlık destek trend çizgisini test edebilir. Eğer piyasa ayıların kontrolüne geçerse, XRP fiyatı 2,50 dolar seviyelerine kadar düşüş gösterebilir.

Son 24 saatte XRP fiyatı yüzde 12,38'lik bir artışla 26,781 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı ve bu hacim yüzde 40,42'lik bir değişim gösterdi. Ayrıca, bu altcoin son bir haftada yüzde 43,89 değer kazanarak yatırımcıların ilgisini önemli ölçüde artırdı.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.