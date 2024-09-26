Worldcoin Güney Kore'de yasal engele takıldı

Güney Kore'nin Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Worldcoin projesine ve geliştirici şirketi Tools For Humanity'ye veri gizliliği ihlalleri nedeniyle toplam 1.1 milyar won (yaklaşık 830.000 dolar) ceza kesti. Bu karar, Worldcoin'in iris tarama teknolojisini kullanarak kişisel verileri toplama ve işleme yöntemlerinin Güney Kore yasalarına uygunluğunu sorgulayan uzun bir incelemenin sonucu olarak geldi.

Veri Koruma Yasaları Kripto Dünyasını Şekillendiriyor

Güney Kore'nin veri koruma otoritesi PIPC, Worldcoin projesinin veri toplama ve işleme uygulamalarını derinlemesine inceledi. İnceleme sonucunda, projenin iris tarama verilerinin toplanması ve saklanması konusunda yerel yasaları ihlal ettiği belirlendi. Bu ihlaller nedeniyle Worldcoin ve geliştirici şirketi Tools For Humanity'ye toplam 1.1 milyar won tutarında ceza kesildi.

PIPC'nin açıklamasına göre Worldcoin Vakfı'na hassas bilgilerin işlenmesi ve yurt dışına aktarılması konusundaki ihlaller nedeniyle 725 milyon won (545.000 dolar) ceza uygulandı. Tools For Humanity (TFH) ise verilerin yurt dışına aktarılmasındaki yükümlülük ihlalleri sebebiyle 379 milyon won (285.133 dolar) ceza aldı.

Regülatör, Worldcoin Vakfı ve TFH'nin yerel yasaların gerektirdiği şekilde, kişisel verilerin aktarıldığı ülke ve bu verileri alan kişinin adı ve iletişim bilgileri hakkında kullanıcıları bilgilendirmediğini de vurguladı. Vakfın kullanıcılara iris verilerinin silinmesini talep etme imkanı sunmadığı ve TFH'nin bu yılın Nisan ayına kadar 14 yaş altı katılımcıların yaş doğrulamasını yeterince yapmadığı belirtildi.

Worldcoin, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Alex Blania tarafından kurulan Tools For Humanity şirketinin bir projesidir. Proje, insanların iris taramalarını Orb adı verilen bir cihazla gerçekleştirerek "World ID" ataması yapıyor ve bu yolla yapay zekanın potansiyel olumsuz etkilerinden insanları korumayı hedefliyor. Projenin web sitesine göre katılımcılara WLD kripto para birimleri veriliyor ve Worldcoin, dünya genelinde 160'tan fazla ülkede 6.7 milyondan fazla doğrulanmış World ID'ye sahip.

Cezaya rağmen PIPC Güney Kore'de hassas veri toplanmasını yasaklamadı. Komisyon, Worldcoin'in sorunlu noktaları düzeltmesi şartıyla projenin faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti. Bu karar, kripto para sektörünün geleceği açısından önemli bir gelişme olabilir.

Tools For Humanity, cezaya rağmen Güney Koreli düzenleyicilerin kararını "memnuniyetle karşıladığını" açıkladı. Şirket, PIPC'nin incelemesinin, Güney Kore'de ilk başlatıldığında TFH tarafından sağlanan orijinal açıklamalardaki zayıflıkları tespit ettiğini ve bu zayıflıkların o zamandan beri giderildiğini belirtti. TFH, bugünkü kararı, Worldcoin'in iris tarama teknolojisinin Güney Kore'nin Kişisel Bilgileri Koruma Yasası'na uygun olduğunun bir onayı olarak değerlendiriyor.

Bu gelişme, kripto para projelerinin veri gizliliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Dünya genelinde artan veri koruma düzenlemeleri, Blockchain teknolojisi ve kripto para projelerinin yasal çerçevelerle uyumlu hale getirilmesi gerekliliğini ön plana çıkarıyor.