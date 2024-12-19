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WLFI ve Ethena DeFi ekosisteminde güçlerini birleştiriyor

WLFI ve Ethena DeFi ekosisteminde güçlerini birleştiriyor
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Trump destekli DeFi platformu World Liberty Financial ve Ethena Labs, sUSDe implementasyonuyla başlayacak uzun vadeli bir iş birliği için harekete geçti. Bu stratejik ortaklık, WLFI'nin Aave üzerindeki varlığını güçlendirirken, platformun kripto ekosistemindeki konumunu sağlamlaştıracak. İş birliği kapsamında World Liberty Financial, 600.000 dolarlık ENA token satın alımı gerçekleştirdi.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasının yükselen yıldızı World Liberty Financial, Ethena Labs ile güçlerini birleştiriyor. WLFI'nin 600.000 dolarlık ENA token alımıyla başlayan yakınlaşma, sUSDe'nin teminat varlığı olarak implementasyonuyla yeni bir boyut kazanıyor ve DeFi ekosisteminde önemli bir iş birliğinin temellerini atıyor.

Stratejik Ortaklık DeFi Ekosistemini Güçlendirecek

World Liberty Financial ve Ethena Labs yaptıkları açıklamada, uzun vadeli iş birliğinin ilk adımı olarak sUSDe'nin WLFI protokolünde teminat olarak kullanılabilecek ilk yeni token olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Bu stratejik ortaklık kapsamında, sUSDe'nin WLFI'nin yaklaşan Aave örneğine entegrasyonu, platformun Ethena'nın büyük TVL'sinden ve kullanıcı tabanından faydalanmasını sağlayacak.

World Liberty Financial'ın yönetişimi bu hafta entegrasyon konusunda oylama yapacak. İki şirket, olası bir onaylamama durumunda bile iş birliği fırsatlarını araştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kasım ortasında Aave Core ve Aave'nin Lido örneğine dahil edilen sUSDe, bir aydan kısa sürede 1,2 milyar dolarlık tedarik edilen varlığa ulaştı. Bu birleşme aynı zamanda örnekteki stablecoin mevduatlarının artmasına katkı sağlayacak.

World Liberty Financial kurucu ortağı Zak Folkman, bu iş birliğinin finansal araçlara erişimi demokratikleştirme hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Eylül ayında başlatılan platform, Trump'ın kripto endüstrisine en büyük girişimi olarak dikkat çekiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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