Web3 dünyasında güvenlik krizi: Trust Security yasağı tepki çekti

Web3 dünyasında güvenlik krizi: Trust Security yasağı tepki çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Immunefi, bir güvenlik açığını kapsam dışı bularak, Trust Security'yi 90 gün süreyle platformda yasakladı. Bu karar, Web3 güvenlik ödül sistemlerinde şeffaflık ve adaleti tekrar gündeme taşıdı. Trust Security'nin hak arayışı ve Immunefi'nin kesin kararı, dijital güvenlik alanında önemli tartışmaları beraberinde getirdi.

Web3 güvenlik platformu Immunefi, bir güvenlik açığının "kapsam dışı" olduğunu belirterek Trust Security'yi 90 gün süreyle askıya aldı. Trust Security'nin adil bir ödül talebi ve projenin argümanları arasındaki çatışma, Web3 topluluğunda büyük tartışmalara yol açtı. Bu durum, güvenlik platformlarının adil ödeme ve şeffaflık konularında nasıl hareket etmesi gerektiğini sorgulattı.

Trust Security ile Immunefi Karşı Karşıya Geldi

Web3 dünyasının önde gelen güvenlik platformu Immunefi, sektörde yankı uyandıran bir karara imza atarak Trust Security şirketine 90 günlük geçici bir yasak getirdi. Bu kararın ardında, bir projenin güvenlik açığıyla ilgili yaşanan görüş ayrılığı yatıyor.

Trust Security, gün içinde kullanıcı fonlarının risk altında olduğunu gösteren önemli bir güvenlik açığı tespit ettiğini açıkladı. Firma, bu kritik bulguyu Immunefi ile paylaştı. Ancak Immunefi, söz konusu açığın projenin ödül programı kapsamına girmediğini belirterek değerlendirmeyi reddetti.

Olayın detaylarına göre Immunefi'nin projeyi destekleyen tutumu ve sunulan düşük miktardaki "iyi niyet ödülü", Trust Security'nin tepkisini çekti. Güvenlik firması, kendilerine önerilen birkaç bin dolarlık ödülü reddederek, toplumu uyarmak amacıyla bulguları kamuoyuyla paylaşma kararı aldı.

Yaşanan gerginliğin ardından Immunefi, Trust Security'nin iddialarını kesin bir dille reddetti ve firmaya 90 günlük platform yasağı uyguladı. Platform yetkilileri, benzer durumların tekrarı halinde kalıcı yasaklama uygulanabileceği uyarısında bulundu. Immunefi, projenin sunduğu ödül teklifinin cömert bir yaklaşım olduğunu ve tespit edilen açığın gerçekten de kapsam dışı olduğunu savundu.

Bu gelişme, Web3 topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Topluluk üyeleri, özellikle Immunefi'nin diyalog yerine yasaklama yolunu seçmesini eleştiri konusu yaptı. Olay, sektörde şeffaflık ve adil uygulamaların önemini yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan, geçtiğimiz Ekim ayında jayjonah.eth takma adlı bir güvenlik araştırmacısı, Cosmos Network dokümantasyonunu incelerken EvmosBlockchain'de kritik bir güvenlik açığı keşfetti. Spearbit üyesi olan araştırmacı, Evmos Blockchain ağında ve üzerindeki tüm merkezi olmayan uygulamaları etkileyebilecek bu keşfi için 150.000 dolar ödül aldı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title