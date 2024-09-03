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WazirX hack saldırıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

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Hindistan merkezli kripto borsası WazirX'ten çalınan fonların bir kısmı hareket etti. Saldırgan, 6.5 milyon dolar değerindeki Ethereum'u (ETH) kripto para karıştırıcısı Tornado Cash aktardı. Bu gelişme borsanın kullanıcılara Hint Rupisi (INR) cinsinden bakiyelerinin bir kısmını çekme izni vermesiyle aynı zamana denk geldi.

Kripto para dünyasını sarsan WazirX hacki, yeni bir boyut kazandı. Blockchain güvenlik platformu Cyvers'in 3 Eylül tarihli paylaşımına göre, saldırgan çaldığı fonların bir kısmını aklama girişiminde bulundu. Hacker, 6.5 milyon dolar değerinde Ethereum'u (ETH) yaptırım uygulanan kripto para karıştırıcısı Tornado Cash'e aktardı. Kripto para borsasının, kullanıcıların sadece belirli miktarlarda para çekebilmelerine izin vermesi, piyasada güvenlikle ilgili yeni endişeleri ve tartışmaları tetikledi.

Tornado Cash Hackerlar Tarafından Kullanılmaya Devam Kullanılıyor

Kripto varlık takip platformu DeBank verilerine göre saldırganın cüzdanı 2 Eylül'de toplam 6.7 milyon dolar değerinde varlık bulunduruyordu. Ancak saldırgan, sadece bir saat içinde 26 ayrı işlemle 100'er ETH'lik transferler gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda cüzdanda yalnızca 154.000 dolar değerinde varlık kaldı.

Bu gelişme, WazirX'in kullanıcılarına Hint Rupisi (INR) cinsinden bakiyelerinin %66'sına kadar olan kısmını çekme izni vermesiyle aynı döneme denk geldi. Borsa, 3 Eylül'de X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren, tüm uygun kullanıcılar INR bakiyelerinin %66'lık limitine kadar olan kısmını çekebilecekler" ifadelerini paylaştı.

WazirX'e göre para çekme işlemlerinin başlangıcı 9 Eylül olarak. Ancak borsa, kullanıcıların fonlarına daha erken erişebilmesi için bu tarihi öne aldı. 18 Temmuz'da meydana gelen 235 milyon dolarlık saldırının ardından WazirX, normal finansal operasyonlarını kademeli olarak yeniden başlatma planını devreye alıyor.

23 Ağustos'ta borsa, INR cinsinden bakiyelerin %34'ünün 'bloke edildiğini' ve çeşitli kolluk kuvvetleriyle devam eden soruşturmalar nedeniyle bu fonların hemen çekilemeyeceğini duyurmuştu. Ayrıca WazirX, kripto para çekme işlemleriyle ilgili hala yasal sorunlar yaşandığını belirtti.

WazirX'in yeniden yapılanma çabaları kapsamında, şirket yasal yeniden yapılanma süreci için Singapur'u tercih etti ve burada yasal işlemleri yürütmeye başladı. Borsa, güvenlik önlemlerini artırırken bir yandan da kullanıcılarının fonlarına erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan son gelişmeler, kripto para ekosistemindeki güvenlik açıkları ve regülasyon ihtiyacını net bir şekilde ortaya koydu. Tornado Cash gibi karıştırıcıların kara para aklama amaçlı kullanımı, sektördeki denetim ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Hindistan Ethereum Borsa

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