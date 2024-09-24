Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Wall Street kripto varlıklara ısınıyor

Wall Street kripto varlıklara ısınıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finans dünyasının önde gelen isimleri, kripto para yatırımlarına yöneliyor. Bitwise CIO'su Matt Hougan, üst düzey finansal danışmanların yüzde 70'inin kişisel portföylerinde kripto varlıklara yer verdiğini açıkladı. Bu eğilim, kripto para piyasasının geleceği için umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Kripto para piyasası, finans dünyasının en etkili isimlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitwise Yatırım Yöneticisi Matt Hougan'ın yaptığı açıklamalara göre ABD'nin önde gelen finansal danışmanlarının yaklaşık yüzde 70'i artık kişisel portföylerinde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto varlıklara yer veriyor. Bu oran, önceki yıllara göre önemli bir artış gösteriyor ve kripto para piyasasının geleceği açısından umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Wall Street Yatırımcıları Kripto Varlıklara Yöneliyor

Finans sektörünün önde gelen isimleri, kripto para yatırımlarına yöneliyor. Bitwise Yatırım Yöneticisi Matt Hougan ABD'nin en etkili finansal danışmanlarının yaklaşık yüzde 70'inin kişisel portföylerinde Bitcoin veya diğer kripto varlıklara yer verdiğini açıkladı. Bu trend, kripto paraların kurumsal kabulünün arttığına ve piyasanın olgunlaştığına işaret ediyor

Hougan, zirveye katılan danışmanlara yönelttiği "Kaç kişi kişisel portföyünde Bitcoin veya başka bir kripto varlığa sahip?" sorusuna verilen yanıtın, önceki yıllara göre dramatik bir artış gösterdiğini vurguladı. Önceki yıllarda bu oran yüzde 10-20 civarındayken, bu yıl neredeyse her elin kalktığını belirtti.

Finansal danışmanların kripto varlıklara olan ilgisindeki artış, piyasanın geleceği açısından oldukça umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Hougan, finans danışmanlarının genellikle önce kişisel hesaplarına yatırım yaptıklarını, müşteri hesaplarına yapılan yatırımların ise genellikle 6 ila 12 ay sonra geldiğini belirtti. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde kurumsal yatırımcıların da kripto varlıklara olan ilgisinin artması öngörülüyor.

Bitwise CIO'su, piyasadaki diğer olumlu gelişmelere de dikkat çekti. Federal Rezerv'in yakın zamanda 50 baz puanlık faiz indirimi, Morgan Stanley gibi büyük aracı kurumların spot Bitcoin ETF'lerini onaylaması ve SEC'in geçen hafta BlackRock'ın Bitcoin ETF'i üzerindeki opsiyonları onaylaması, kripto para piyasasının geleceği açısından önemli gelişmeler olarak yorumlanıyor.

Hougan tüm bu gelişmelerin yanı sıra finans dünyasının önde gelen isimlerinin kripto paralara olan ilgisinin artmasını "zamanın en güçlü işaretlerinden biri" olarak nitelendirdi. "Bitcoin'e küçük bir yatırım yapmak insanlar için inanılmaz derecede güçlü bir deneyim. Kişisel bağlantı, aşinalık yaratır. Bitcoin'i kendi portföyünüzde tutup takip ettiğinizde, korku ve reddetme eğilimi genellikle merak ve nihayetinde rahatlığa dönüşür." diyen Hougan, bu eğilimin danışmanlardan müşterilerine yayılması durumunda "işlerin hızla ilginçleşebileceğini" vurguladı.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Ethereum Bitcoin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EYLÜL | Baraj doluluk seviyesi nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });