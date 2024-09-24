Wall Street kripto varlıklara ısınıyor

Kripto para piyasası, finans dünyasının en etkili isimlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitwise Yatırım Yöneticisi Matt Hougan'ın yaptığı açıklamalara göre ABD'nin önde gelen finansal danışmanlarının yaklaşık yüzde 70'i artık kişisel portföylerinde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto varlıklara yer veriyor. Bu oran, önceki yıllara göre önemli bir artış gösteriyor ve kripto para piyasasının geleceği açısından umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Wall Street Yatırımcıları Kripto Varlıklara Yöneliyor

Finans sektörünün önde gelen isimleri, kripto para yatırımlarına yöneliyor. Bitwise Yatırım Yöneticisi Matt Hougan ABD'nin en etkili finansal danışmanlarının yaklaşık yüzde 70'inin kişisel portföylerinde Bitcoin veya diğer kripto varlıklara yer verdiğini açıkladı. Bu trend, kripto paraların kurumsal kabulünün arttığına ve piyasanın olgunlaştığına işaret ediyor

Hougan, zirveye katılan danışmanlara yönelttiği "Kaç kişi kişisel portföyünde Bitcoin veya başka bir kripto varlığa sahip?" sorusuna verilen yanıtın, önceki yıllara göre dramatik bir artış gösterdiğini vurguladı. Önceki yıllarda bu oran yüzde 10-20 civarındayken, bu yıl neredeyse her elin kalktığını belirtti.

Finansal danışmanların kripto varlıklara olan ilgisindeki artış, piyasanın geleceği açısından oldukça umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Hougan, finans danışmanlarının genellikle önce kişisel hesaplarına yatırım yaptıklarını, müşteri hesaplarına yapılan yatırımların ise genellikle 6 ila 12 ay sonra geldiğini belirtti. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde kurumsal yatırımcıların da kripto varlıklara olan ilgisinin artması öngörülüyor.

Bitwise CIO'su, piyasadaki diğer olumlu gelişmelere de dikkat çekti. Federal Rezerv'in yakın zamanda 50 baz puanlık faiz indirimi, Morgan Stanley gibi büyük aracı kurumların spot Bitcoin ETF'lerini onaylaması ve SEC'in geçen hafta BlackRock'ın Bitcoin ETF'i üzerindeki opsiyonları onaylaması, kripto para piyasasının geleceği açısından önemli gelişmeler olarak yorumlanıyor.

Hougan tüm bu gelişmelerin yanı sıra finans dünyasının önde gelen isimlerinin kripto paralara olan ilgisinin artmasını "zamanın en güçlü işaretlerinden biri" olarak nitelendirdi. "Bitcoin'e küçük bir yatırım yapmak insanlar için inanılmaz derecede güçlü bir deneyim. Kişisel bağlantı, aşinalık yaratır. Bitcoin'i kendi portföyünüzde tutup takip ettiğinizde, korku ve reddetme eğilimi genellikle merak ve nihayetinde rahatlığa dönüşür." diyen Hougan, bu eğilimin danışmanlardan müşterilerine yayılması durumunda "işlerin hızla ilginçleşebileceğini" vurguladı.