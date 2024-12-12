Wall Street'in yeni gözdesi olan Bitcoin ETF'leri 500 Bin BTC'ye ulaştı

ABD spot Bitcoin ETF'leri, kripto para dünyasında tarihi bir dönüm noktasına erişti. 11 Ocak'ta işlemlere başlayan ETF'ler, BlackRock'ın IBIT fonunun öncülüğünde Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun elinde bulundurduğu tahmin edilen 1,1 milyon BTC'yi bile geride bıraktı.

Wall Street Devleri Bitcoin Pazarında Güçleniyor

Spot Bitcoin ETF'lerinin gösterdiği performans, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına olan güveninin güçlendiğini ortaya koyuyor. BlackRock'ın IBIT fonu, 520.000 BTC'lik hacmiyle pazar lideri konumunda bulunuyor.

Fidelity'nin FBTC fonu 247.000 BTC ile ikinci sırada yer alırken, Grayscale'in GBTC'si başlangıçtaki 619.000 BTC'lik avantajına rağmen 210.000 BTC'ye geriledi. ETF'ler son 10 günde toplam 4,3 milyar dolarlık net giriş aldı.

IBIT fonu aynı zamanda, BlackRock'ın altın ETF'si olan iShares Gold Trust'ı (IAU) 50 milyar doların üzerindeki yönetilen varlık büyüklüğüyle geçmeyi başardı. Bu gelişme, kripto para piyasalarının geleneksel finans dünyasıyla olan entegrasyonunun hızlandığını gösteriyor.