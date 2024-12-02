Wall Street devlerinin Ethereum ETF'lerinde rekor büyüme

Kripto para ekosisteminde kurumsal adaptasyon hız kazanıyor. Yaşanan bu rekor giriş, Ethereum'un geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonunun güçlendiğini gösteriyor. ETF piyasasının toplam değeri 11 milyar doları aşarken, bu rakamın yarısından fazlası Grayscale'in yönetimi altında bulunuyor.

Ethereum ETF'leri Tek Günde 333 Milyon Dolar Çekti

BlackRock'ın ETHA fonu tek başına 250 milyon dolarlık giriş alırken, Fidelity'nin FETH fonu 79 milyon dolarlık yatırım çekti. Grayscale'in ETH fonu ise 3,4 milyon dolar değerinde giriş sağladı.

Bu rekor performans, geçen ay kaydedilen 295,5 milyon dolarlık günlük giriş rekorunu 37 milyon dolar farkla geçti. Ethereum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 1,8 artışla 3.600 dolar seviyesinde seyrediyor.

Grayscale şu anda ETHE fonunda 5,37 milyar dolar ve ETH fonunda 1,54 milyar dolar yönetiyor. BlackRock'ın ETHA'sı 2,10 milyar dolar, Fidelity'nin FETH'i ise 952,33 milyon dolar net varlık değerine ulaştı.