Wall Street devi BlackRock kripto türevlerinde yeni teminat aracını duyurdu

Geleneksel finans ile kripto para dünyası arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşıyor. BlackRock'ın BUIDL tokenı, ABD Hazine bonoları ve repo anlaşmalarına doğrudan yatırım yaparak, kripto yatırımcılarına geleneksel finans araçlarının güvenliğini ve getirisini sunuyor.

Kripto Türevlerinde BlackRock Rüzgarı

BlackRock'ın son girişimi, kripto para ekosisteminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. BUIDL tokenı, 15 Ekim itibarıyla yaklaşık 550 milyon dolarlık portföy büyüklüğüne sahip. Token, ABD dolarına sabitlenmiş yapısıyla stablecoinlere benzer bir istikrar sunuyor.

Kripto para sektöründe güvenlik ve şeffaflık arayışı devam ederken, BUIDL tokenı önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Gerçek dünya varlıklarıyla desteklenen bu token, kripto yatırımcılarına geleneksel finans araçlarının güvenilirliğini sunuyor.

FalconX ve Hidden Road gibi önde gelen ana aracı kurumların BUIDL tokenını teminat olarak kabul etmesi, bu trendin hızlanacağının habercisi olarak kabul ediliyor. Komainu'nun BUIDL'e yatırım yapmaya uygun müşterilerin tokenı teminat olarak kullanarak Hidden Road üzerinden işlem yapabileceklerini açıklaması bu eğilimi destekliyor.

BlackRock destekli Securitize'ın Ethereum üzerinde BUIDL tokenlarını ihraç etmesi, projenin teknolojik altyapısını gösteriyor. Geçen ay Ethena'nın BUIDL ile desteklenen UStb adında yeni bir stablecoin piyasaya süreceğini açıklaması, projenin etkisinin genişlediğini gösteriyor.