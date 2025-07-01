Wall Street Bitcoin fonlarına 15 gün boyunca para yağdırdı

Wall Street Bitcoin fonlarına 15 gün boyunca para yağdırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD spot Bitcoin ETF'leri kesintisiz 15 gün boyunca para girişi yaşayarak toplam 4,7 milyar dolar topladı. BlackRock'ın IBIT fonu bu süreçte 3,8 milyar dolarla açık ara liderlik ederken Bitcoin fiyatı 106 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar momentum kaybının Bitcoin'in 110 bin dolar hedefini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Kripto para piyasalarında yaşanan kurumsal ilgi rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Bitcoin ETF'lerinin piyasaya çıktığı Ocak 2024'ten bu yana toplam 49,3 milyar dolar giriş alan fonlar, son dönemde her gün istikrarlı performans sergiliyor. Uzmanlar bu trendin Bitcoin'in 112 bin dolar seviyesini aşması için ek tetikleyicilere ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor.

ABD Bitcoin ETF'leri 15 günlük Seriyle Rekora Koşuyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticisini BlackRock'ın IBIT fonu, Bitcoin ETF piyasasında hakimiyetini sürdürürken son güne 112,3 milyon dolar net giriş çekti. Bu performans yatırım aracının 15 günlük süreçte toplam 3,8 milyar dolar veya net girişlerin yüzde 81'ini oluşturmasını sağladı.

Ethereum ETF'leri de pazartesi günü 31,8 milyon dolar net giriş kaydederek olumlu performans sergiledi. Fidelity'nin FETH fonu 25,7 milyon dolarla öncülük etti. Temmuz 2024'te piyasaya sürülen Ethereum fonları için toplam net girişler şu anda 4,2 milyar dolarda duruyor.

Bitcoin fiyatı şu anda 105.888 dolardan işlem görürken Ethereum 2.415 dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki kripto para da hafta sonu zirve yaptıktan sonra pazartesi ve salı günü gerileme yaşadı.

BRN araştırma analisti Valentin Fournier, ETF girişlerinin azalan hızının Bitcoin'in yakın vadede yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması konusunda şüphe yarattığını belirtti. Fournier, "Bu durum kısa vadeli kurumsal coşkuda bir soğumaya işaret ediyor." dedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhammed Yakut hayatını kaybetti

Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
title