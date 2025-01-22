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Vitalik ve Ethereum Vakfı gerginliği: ETH fiyatındaki düşüşün sebebi belli oldu

Vitalik ve Ethereum Vakfı gerginliği: ETH fiyatındaki düşüşün sebebi belli oldu
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Ethereum Vakfı'nda yaşanan iç çekişmeler, kripto topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Tartışmaların seyri merak edilirken ETH fiyatında bir baskı görülüyor. ETH fiyatı neden düştü? sorusunun yanıtı ise netlik kazandı.

Ethereum'un kurucularından Vitalik Buterin, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ethereum Vakfı liderlik kararlarının tamamen kendi kontrolünde olduğunu ve bu durumun, reformlar tamamlanıp "uygun bir kurul" oluşturulana kadar devam edeceğini vurguladı.

Açıklama, 2018'den bu yana Vakfın yürütme direktörü olan Aya Miyaguchi'ye yönelik eleştirilerin artması sonrasında geldi. Miyaguchi, yönetiminde verimlilik eksikliğiyle suçlanırken, sosyal medya üzerinden oluşan baskıya Buterin'den sert bir yanıt geldi:

"Böyle bir baskı, yetenekli insanların çalışamayacağı toksik bir ortam yaratır."

Topluluk Tepkisi Artıyor

Buterin, 18 Ocak'ta Vakfın liderlik yapısında değişiklikler yapıldığını ve bu değişikliklerin dApp geliştiricilerini desteklemeye ve merkezsizleşmeyi teşvik etmeye odaklandığını duyurdu. Ancak Vakfın, siyasi lobicilik ya da ideolojik yönelimlere girmeyeceğini özellikle belirtti.

Öte yandan, topluluk bazı liderlik değişiklikleri talep etmeye devam ediyor. Özellikle geliştirici Danny Ryan'ın üst düzey bir pozisyona getirilmesi yönündeki baskılar dikkat çekiyor. Ancak Ryan, 2024'te sağlık sorunları nedeniyle Vakıftan ayrıldığını hatırlatarak tartışmaların "yapıcı olmaktan çıktığını" ifade etti:

"Bu süreçte sesiniz duyuluyor, ancak öfke ve zehirli söylemler süreci baltalıyor. EF, benimle ya da bensiz, daha iyiye doğru ilerliyor."

Bir diğer önemli isim, geliştirici Eric Connor ise Ethereum ekosisteminden ayrıldığını duyurdu. Connor, Ethereum Vakfı'nı şu ifadelerle eleştirdi:

"Ethereum Vakfı, başarısızlık odaklı bir solcu bataklık. Bütçesinin yüzde sekseni kesilse bile Ethereum aynı şekilde işler ve gelişmeye devam eder."

ETH fiyatı neden düştü?

Ethereum Vakfı'ndaki bu iç gerilimler ve liderlik tartışmaları, Buterin'in reform planlarıyla kontrolü elinde tutma isteği arasında bir gerilim yaratmış durumda. Bunun yanı sıra, Vakfın elindeki ETH'leri satması fiyatlar üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

ETH, yazının kaleme alındığı sırada yüzde 2,4'lük bir artışla 3 bin 330 dolara yükselse de diğer altcoinlerin gerisinde kalmaya devam ediyor. Varlık, Bitcoin, XRP ve Solana gibi kriptoların zirvelerine yaklaşamazken, 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden hâlâ yüzde 32 daha düşük.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ETH alımlarını artırması ve stake'li Ethereum ETF'lerinin SEC onayına yakın olduğu haberlerine rağmen, fiyatın durgunluğu dikkat çekiyor.

Ethereum ve Bitcoin topluluklarında zaman zaman ortaya çıkan bu tür gerginlikler yeni değil. Ancak Ethereum ekosistemi geçmişte olduğu gibi bu süreçlerden güçlenerek çıkmayı başarmış bir geçmişe sahip.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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