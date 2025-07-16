Video oyun devi kurumsal Ethereum rezervinde liderliğini ele geçirdi

Oyun dünyasından SharpLink, agresif satın alma stratejisiyle Ethereum dünyasının güç dengelerini değiştirdi. Şirketin piyasa fiyatından hisse satış programıyla finanse ettiği bu hamle, kurumsal kripto para yatırımlarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Oyun Sektöründen Kripto Para Dünyasına Dev Yatırım

SharpLink Gaming'in başarısının arkasında Consensys ile kurduğu stratejik ortaklık yatıyor. Mayıs ayında açıklanan bu iş birliği kapsamında Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin, SharpLink'in yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Şirket hazinesindeki ETH'lerin yüzde 99,7'sini stake ederek ek gelir elde ediyor. Geçen hafta 94 ETH olmak üzere toplam 415 ETH staking ödülü kazandı. Bu strateji şirketin uzun vadeli ETH yatırım yaklaşımını gösteriyor.

SharpLink'in geliştirdiği "ETH yoğunluğu" metriği yatırımcılara şirketin kripto para maruziyetini ölçme imkânı sunuyor. Bu metrik 13 Temmuz itibariyle 1.000 varsayılan seyreltilmiş hisse başına 2,46 ETH seviyesinde bulunuyor.

Şirketin başarısı, halka açık şirketler arasında ETH biriktirme akımını güçlendiriyor. BitMine Immersion ve Bit Digital gibi firmalar da benzer stratejiler izleyerek küresel ETH liderliği için yarışıyor.

Piyasa katılımcıları SharpLink'in bu hamlesinin kurumsal kripto para benimsenmesinde dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor. Şirketin mevcut rezervlerinin değeri 3.000 dolar civarındaki ETH fiyatıyla 858 milyon dolara ulaştı.