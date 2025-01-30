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Venice AI nedir? VVV token arzı ne kadar?

Venice AI nedir? VVV token arzı ne kadar?
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Bitcoin dalgalı piyasa hareketleriyle gündemdeyken, XRP hem SEC davası hem de gerçek dünyadaki kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Ancak en çok konuşulan kripto para birimi şu sıralar Venice AI Token (VVV). Peki, Venice AI nedir? VVV token arzı ne kadar?

Piyasa analiz platformu Santiment'e göre, VVV sosyal medyada en çok tartışılan kripto varlık haline geldi. Onu sırasıyla Toshi (TOSHI), Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Swiftcoin (SWFTC) ve Toncoin (TON) takip ediyor. Tartışmaların ana odağında VVV'nin hızlı piyasa değeri artışı, borsalarda listelenmesi ve airdrop duyuruları yer alıyor.

Venice AI nedir?

Bitcoin savunucusu Erik Voorhees'in kurduğu Venice AI, gizlilik odaklı bir yapay zeka platformu olarak dikkat çekiyor. 27 Ocak'ta Ethereum'un katman-2 ağı Base üzerinde piyasaya sürülen VVV tokeni, blockchain teknolojisi ile üretken yapay zekayı birleştirmeyi amaçlıyor.

DexScreener verilerine göre, VVV piyasaya sürüldükten sonraki iki saat içinde tamamen seyreltilmiş piyasa değerini 1 milyar dolara çıkardı. Aynı gün yapılan açıklamaya göre, tokeni satın alıp stake eden kullanıcılar, özel ve sansürsüz üretken metin, görsel ve kod üretimi için platformun API'sine ücretsiz erişim kazanacak.

Platform, yapay zeka geliştiricileri, AI ajanları ve üçüncü taraf uygulamalar için API'sini açarak DeepSeek R-1 gibi gelişmiş modelleri desteklemeye başladı.

VVV token arzı ne kadar?

Lansman sürecinde toplam VVV arzının yüzde 50'si (100 milyon token) airdrop yoluyla dağıtıldı. Bunun yüzde 25'i Venice kullanıcılarına verilirken, kalan yüzde 25'i Virtual, LUNA ve AIXBT gibi AI topluluk projeleri arasında paylaştırıldı.

Şirket, dış yatırımcı ön satışı yapmadığını ve herhangi bir yönetişim mekanizması oluşturmadığını açıkladı. Mayıs ayından bu yana 400 binin üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaşan Venice AI, saatte 15 bin yapay zeka sorgusu işliyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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