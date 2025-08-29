Venezuela halkı enflasyon nedeniyle kripto paralara yöneldi

Venezuela halkı enflasyon nedeniyle kripto paralara yöneldi
Venezuela yüzde 229'luk enflasyon ve Venezuela Bolivarı'nın yüzde 70'lik değer kaybı vatandaşları kripto paraya yöneltti. Chainalysis verilerine göre ülke kripto benimsemede dünyada 13. sıraya yükseldi. Küçük işletmelerden büyük mağazalara kadar işletmeler Bitcoin ve stablecoin kabul ediyor. Kripto havale miktarı 461 milyon dolara ulaştı.

Venezuela'nın ekonomik krizi derinleşirken, halk geleneksel bankacılık sisteminden uzaklaşmaya devam ediyor. Hükümetin ekim ayında Venezuela Bolivarı'nı savunmayı bırakması sonrası yaşanan dramatik değer kaybı, ülke genelinde kripto para kullanımını zorunluluk haline getirdi. Ekonomist Aarón Olmos'un vurguladığı gibi Venezuelalılar enflasyon, düşük ücretler ve bankacılık zorluklarıyla karşı karşıyayken dijital varlıkları hayatta kalma aracı olarak benimsedi.

Venezuelalı İşletmeler Stablecoin Ödemelerini Kabul Ediyor

Chainalysis '2024 Kripto Benimseme Endeksi' raporuna göre Venezuela, kripto para kullanımında dünya genelinde 13. sırada yer alıyor. Ülkedeki kripto para kullanımı geçen yıl yüzde 110 artış kaydetti.

Küçük aile işletmelerinden büyük perakende zincirlerine kadar geniş bir yelpaze Binance ve Airtm gibi platformlar aracılığıyla kripto para kabul ediyor. USDT ile telefon aksesuarları satın alan Victor Sousa, Financial Times'a "Artık bunu kabul eden çok yer var. Plan bir gün birikimlerimi kripto parada tutmak." dedi.

Venezuela Mali Gözlemevi verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 229'a ulaştı. Bu durumda vatandaşlar Western Union gibi geleneksel hizmetler yerine kripto para havale sistemlerini tercih ediyor. 2023'te dijital varlıklar eve gönderilen 5,4 milyar dolarlık havalelerin yüzde 9'unu oluşturdu.

ABD'nin Venezuela finansal sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle Binance, yaptırım uygulanan bankalar ve kişilerle bağlantılı hizmetleri kısıtlıyor. Bağlantı sorunları da yaygın kullanımı engelliyor. Yine de uzmanlar ekosistemin dirençli olduğunu belirtiyor.

Venezuela 2018'de kendi dijital para birimi petro'yu piyasaya sürdü ancak proje geçen yıl sonlandırıldı. Ana borsa düzenleyicisi 2023'te petrol bağlantılı işlemlerle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle kapatıldı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
500
