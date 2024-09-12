Vega Protocol Blockchain devrini kapatıyor

Kripto para ekosisteminde önemli bir gelişme yaşandı. Türev işlemlerine odaklanan Vega Protocol, kendi Layer 1 Blockchain ağını kapatma kararı aldı. Topluluk üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği bu karar, Vega zincirindeki tüm işlemlerin durdurulmasına yol açtı. Bu beklenmedik gelişme, Vega token sahiplerini ve kullanıcılarını yakından ilgilendiren sonuçlar doğururken, projenin geleceğine dair yeni bir yol haritası çizildi.

Vega Topluluğu Radikal Bir Karara İmza Attı

Vega Protocol topluluğu, projenin geleceğini belirleyen kritik bir karara imza attı. Oy birliğiyle kabul edilen yönetişim oylaması sonucunda, Vega'nın Layer 1 Blockchain ağı kapatılacak. Bu karar, Vega ağında köklü değişikliklere yol açarken, projenin yeni bir yöne evrilmesine neden oluyor.

Vega Protocol'ün kurucu ortağı Barney Mannerings, kararla ilgili açıklamasında "Geliştirdiğimiz yazılımla gurur duysak da zincir ve token, projenin mevcut şekliyle sürdürülebilir olmasını ve devam etmesini sağlayacak ilgiyi ve büyümeyi elde edemedi." ifadeleri kullandı.

Vega ekibi, ağın mevcut haliyle türev işlemlerine odaklanan uygulama özelinde bir Blockchain ağı olarak yeterli ilgiyi görmemesi nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Bundan sonra ekip, kaynaklarını yalnızca çekirdek yazılımı geliştirmeye ve sürdürmeye odaklayacak.

Devam eden geçiş sürecine ek olarak, Vega çekirdek geliştiricileri Nebula adlı merkeziyetsiz bir borsayı destekleyecek. Vega'nın çekirdek yazılımını kullanan bağımsız bir proje olan Nebula'nın kendi NEB tokenı olacak ve bu tokenın VEGA token sahiplerine sunulması planlanıyor.

Mannerings, projenin geleceğiyle ilgili "Yazılımın geleceğinin, başkalarının üzerine inşa edebileceği açık kaynaklı bir protokol olacağına inanıyoruz. Nebula tam da bunu yapmaya hazırlanıyor ve bağımsız bir proje olmasına rağmen VEGA token sahiplerine NEB tokenları sunarak onlara bir kullanım alanı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Vega kullanıcılarından varlıklarını çekmeleri istendi. Değişiklik ayrıca Blockchain ağı, doğrulayıcıların ağdan para çekilmesine izin vermek için düğümleri çalışır durumda tutmalarının istendiği bir "kapatma" dönemine geçiriyor. Çekirdek ekip, doğrulayıcıların Vega zincirini en azından 27 Ekim'e kadar çalışır durumda tutacaklarını belirtti.

Ekip, kullanıcılara "Lütfen ek güncellemeleri veya duyuruları takip edin ve Blockchain ağı durduğunda, varlıkların köprüde takılı kalabileceğini unutmayın. Bu olursa, ekip onları sizin için kurtaramayacak." uyarısında bulundu.

Vega tokenının fiyatı son bir haftada yüzde 30 düşerek 0,1 dolardan yazım sırasında 0,068 dolara geriledi. Token, yılbaşından bu yana yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

Vega'nın çekirdek ekibi, 2018'de yayımladığı teknik incelemede Tendermint hisse ispatı konsensüs mekanizması üzerine inşa edilmiş, performans odaklı, uygulama özelinde bir Blockchain planını açıklamıştı. 2019'da Pantera Capital liderliğinde 5 milyon dolarlık tohum yatırımı sağladı. Ardından 2021'de CoinList'te gerçekleştirilen topluluk token satışıyla 43 milyon dolar elde etti.

Bu gelişmeler, kripto para ekosisteminde yaşanan dinamik değişimleri ve projelerin karşılaştığı zorlukları gösteriyor. Vega Protocol'ün aldığı bu karar, sektördeki diğer projeler için de bir örnek teşkil edebilir ve gelecekteki stratejik kararları etkileyebilir.