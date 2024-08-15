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Vanguard yöneticisinden önemli kripto ETF açıklaması

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Geçtiğimiz günlerde Salim Ramji, BlackRock'taki deneyimli liderliğinin ardından Vanguard'ın yeni CEO'su olmuştu. Yeni görevinde kripto ETF'lere yaklaşımını açıklayan Ramji, Vanguard'ın mevcut stratejilerine sadık kalacağını vurguladı.

Varlık yönetimi devi Vanguard'ın yeni CEO'su Salim Ramji, şirketin kripto para birimi ETF'lerine girmeyeceğini açıkladı. BlackRock'taki başarılı kariyerinin ardından Vanguard'ın başına geçen Ramji, şirketin geleneksel yatırım stratejilerine bağlı kalacağını vurguladı.

Vanguard CEO'su Kripto ETF Konusunda Kararlı

Varlık yönetimi devlerinden Vanguard'ın yeni CEO'su Salim Ramji, şirketin gelecek stratejileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. BlackRock'taki on yıllık kariyerinin ardından geçtiğimiz ay Vanguard'ın dümenine geçen Ramji, özellikle kripto para birimi ETF'leri konusundaki tutumlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ramji, "Rakiplerimizi taklit etmek gibi bir niyetimiz yok. Her şirket kendi özgün kimliğine bağlı kalmalı" diyerek Vanguard'ın kripto ETF'leri çıkarmayacağını açıkça ifade etti. Bu açıklama, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Yeni CEO, şirketin kurucusu Jack Bogle'ın "maliyet önemlidir" felsefesine sadık kalacaklarını vurgularken, yenilikçi yaklaşımlara da açık olduklarını belirtti. Şirket yöneticilerinin sürekli vurguladığı bu yenilikçilik, kripto para piyasasına girmek anlamına gelmiyor.

Ramji'nin bu kararı, eski şirketi BlackRock'ın kripto ETF'leri alanındaki başarılarıyla tezat oluşturuyor. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'i (IBIT), piyasaya sürüldüğü Ocak ayından bu yana en büyük spot Bitcoin ETF'si olma unvanını koruyor ve şu anda 127 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmış durumda. Bununla birlikte, iShares Ethereum Trust ETF'si (ETHA) de Temmuz ayında onaylanan piyasaya sürülmesiyle en büyük spot Ethereum ETF'si olma başarısını gösterdi.

Piyasa verilerine göre IBIT'in yönetim altındaki varlıkları 20 milyar doları aşarken, ETHA yaklaşık 780 milyon dolarlık bir AUM'ye (Yönetim Altındaki Varlıklar) sahip. Bu rakamlar, kripto ETF'lerinin yatırımcılar arasındaki popülaritesini gözler önüne seriyor.

Vanguard, 9 trilyon doları aşan yönetim altındaki varlıklarıyla dünya çapında ikinci en büyük varlık yöneticisi konumunda bulunuyor. Ramji'nin liderliğindeki yeni dönemde, şirketin geleneksel yatırım araçlarına odaklanmaya devam edeceği anlaşılıyor.

Sonuç olarak Vanguard'ın yeni CEO'su Salim Ramji'nin açıklamaları, şirketin gelecek stratejisini net bir şekilde ortaya koyarken, varlık yönetimi sektöründeki rekabet dinamiklerinin de yeniden şekilleneceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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