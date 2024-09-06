Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

VanEck'ten şaşırtan Ethereum ETF hamlesi: Çekiliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VanEck, Ethereum vadeli işlem ETF'sini kapatma kararını duyurdu. Şirket, bu kararın yeni onaylanan spot Ethereum ETF'si ile bağlantılı olduğunu belirtti.

VanEck, Ethereum vadeli işlemlerine dayalı borsa yatırım fonunu (ETF) sonlandırma kararı aldı. Bu beklenmedik hamle, şirketin yakın zamanda onaylanan spot Ethereum ETF'si olan ETHV ile bağlantılı olduğu açıklandı.

Ethereum Yatırımlarında Yeni Dönem Başlıyor

Yatırım devi VanEck, Ethereum vadeli işlemlerine dayalı borsa yatırım fonunu (ETF) kapatma kararı aldı. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu adımın yakın zamanda onaylanan spot Ethereum (Ether) ETF'si ETHV ile ilişkili olduğunu duyurdu.

CBOE borsasında işlem gören VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT), Ether vadeli işlem kontratlarına yatırım yapıyordu. Son verilere göre EFUT, 21,24 milyon dolarlık net varlığa ve hisse başına 20,23 dolarlık net varlık değerine (NAV) sahipti. Fon, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de piyasaya sürülmüştü.

VanEck, fon sahiplerine 16 Eylül piyasa kapanışına kadar hisselerini satmaları için süre tanıdı. Bu tarihten sonra EFUT hisseleri borsadan çekilecek ve elinde hisse bulunduran yatırımcılara 23 Eylül'de hisselerinin değeri kadar nakit ödenecek.

Şirket yetkililerinin açıklamasında, fonun kapatılma kararının; performans, likidite, yönetilen varlık miktarı ve yatırımcı ilgisinin sürekli değerlendirilmesi sonucunda alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, operasyonel etkenlerin de bu kararda rol oynadığı vurgulandı.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu yılın Mayıs ayında, VanEck'in spot Ethereum ETF'si ETHV'yi diğer yedi spot Ether fonu ile beraber onaylamıştı. ETHV, spot Ether ETF'leri arasında yüzde 1,97'lik pazar payına sahip olup, 5 Eylül verilerine göre günlük 2,11 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Ethereum Ethereum

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı! Ekipler bomba aramaya devam ediyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

 Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri
Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
El Nesyri maçı canlı izle! Fas Gabon maçı Nesyri kadroda mı? Belçika İsrail maçı hangi kanalda? Belçika İsrail maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 7-8 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Semih Kılıçsoy neden yok? Semih milli takımda yok mu, neden oynamıyor, yedek mi? Medina maçı canlı izle! Medina maçı ne zaman? Boca Juniors Medina kadroda mı? Ferdi Kadıoğlu neden yok? Milli takımda yok mu, sakat mı, Galler maçında neden oynamıyor? Medina ne zaman gelecek, Ocak ayında mı gelecek? Galler Türkiye maçı şifresiz mi, ŞİFRELİ mi? TV8 şifreli mi olacak? Medina kimdir? Medina kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Medina Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe Medina'yı aldı mı?
title