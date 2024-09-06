VanEck'ten şaşırtan Ethereum ETF hamlesi: Çekiliyor

VanEck, Ethereum vadeli işlemlerine dayalı borsa yatırım fonunu (ETF) sonlandırma kararı aldı. Bu beklenmedik hamle, şirketin yakın zamanda onaylanan spot Ethereum ETF'si olan ETHV ile bağlantılı olduğu açıklandı.

Ethereum Yatırımlarında Yeni Dönem Başlıyor

Yatırım devi VanEck, Ethereum vadeli işlemlerine dayalı borsa yatırım fonunu (ETF) kapatma kararı aldı. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu adımın yakın zamanda onaylanan spot Ethereum (Ether) ETF'si ETHV ile ilişkili olduğunu duyurdu.

CBOE borsasında işlem gören VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT), Ether vadeli işlem kontratlarına yatırım yapıyordu. Son verilere göre EFUT, 21,24 milyon dolarlık net varlığa ve hisse başına 20,23 dolarlık net varlık değerine (NAV) sahipti. Fon, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de piyasaya sürülmüştü.

VanEck, fon sahiplerine 16 Eylül piyasa kapanışına kadar hisselerini satmaları için süre tanıdı. Bu tarihten sonra EFUT hisseleri borsadan çekilecek ve elinde hisse bulunduran yatırımcılara 23 Eylül'de hisselerinin değeri kadar nakit ödenecek.

Şirket yetkililerinin açıklamasında, fonun kapatılma kararının; performans, likidite, yönetilen varlık miktarı ve yatırımcı ilgisinin sürekli değerlendirilmesi sonucunda alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, operasyonel etkenlerin de bu kararda rol oynadığı vurgulandı.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu yılın Mayıs ayında, VanEck'in spot Ethereum ETF'si ETHV'yi diğer yedi spot Ether fonu ile beraber onaylamıştı. ETHV, spot Ether ETF'leri arasında yüzde 1,97'lik pazar payına sahip olup, 5 Eylül verilerine göre günlük 2,11 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.