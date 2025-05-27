Uzun dönem Bitcoin yatırımcıları sessizce birikim yapıyor

Bitcoin piyasasında yaşanan son dalgalanma, farklı yatırımcı tiplerinin stratejilerini net şekilde ortaya koydu. Lider kripto para biriminin 111 bin ve 109 bin dolar seviyelerini kırmasıyla toplam 185 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edilirken, uzun vadeli Bitcoin sahipleri bu durumu avantaja çevirdi. CryptoQuant analistleri, deneyimli yatırımcıların piyasa stresini birikim fırsatına dönüştürdüğünü ve gelecekteki fiyat artışları için güçlü bir temel oluşturduğunu belirtiyor.

Deneyimli Bitcoin Yatırımcıları Volatiliteyi Avantaja Çeviriyor

CryptoQuant analisti Amr Taha, "Aşırı kaldıraçlı kısa vadeli yatırımcılar temizlendi, uzun vadeli sahipler sıfırlamadan sessizce yararlandı." ifadelerini kullandı. Analist, ilk temizlenmenin Bitcoin 111 bin doların altına düştüğünde gerçekleştiğini ve 97 milyon doların üzerinde uzun pozisyonun tasfiye edildiğini belirtti.

Fiyatın 109 bin doları kırmasıyla ikinci dalgada bir 88 milyon dolar daha uzun pozisyon silindi. Kısa vadeli yatırımcılar teminat tamamlama çağrıları ve zorunlu satışla karşı karşıya kalırken, uzun vadeli sahipler çok farklı tepki vererek birikimlerini artırdı. Bu durum uzun vadeli sahiplerin toplam değerinin Nisan'dan bu yana görülmemiş bir düzey olan 28 milyar doları geçmesine neden oldu. Gerçekleşen değerleme, her Bitcoin'in mevcut piyasa fiyatından ziyade son hareket ettirildiği zamandaki değerine dayalı bir ölçümdür.

Amr Taha, uzun vadeli yatırımcıların bu zorunlu satış dönemini maruziyetlerini artırmak ve uzun vadede daha fazla Bitcoin biriktirmek için kullandıklarını belirtti. "Piyasa stresi anlarındaki bu stratejik birikim LTH'lerin derin inancını yansıtıyor." dedi.

Bu arada CryptoQuant analisti Ibrahim Cosar, "düşüş baskısının zayıfladığını ve alıcıların kontrolü yeniden ele geçirmeye başladığını" gösteren bir geri dönüş sinyali olan çift dip grafik formasyonu tespit etti. Cosar "Bu bölge destek olarak tutunursa, 112 bin doların üzerindeki seviyeler kolayca erişilebilir." tahmininde bulundu.

Bitcoin yazım anında Coinbase'de 108.700 doların hemen altında işlem görürken, TradingView'e göre 107.550 dolara kadar olan düşüşten hafif bir toparlanma kaydediyor. Ancak pazartesi günkü 110 bin dolar zirvesinden geri çekilerek bu seviyede iki kez dirençle karşılaştı.