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Uzmanlardan dikkat çeken Bitcoin açıklaması: İşte Bitcoin fiyatını uçuracak senaryo

Uzmanlardan dikkat çeken Bitcoin açıklaması: İşte Bitcoin fiyatını uçuracak senaryo
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Arthur Hayes'e göre, Orta Doğu'daki artan gerilimler, petrol ve enerji fiyatlarını yükseltecek ve bu durum Bitcoin'in değerini artıracak. Madencilik sektörünün de bu durumdan olumlu yönde etkileneceği belirtiliyor.

BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, Orta Doğu'da yaşanabilecek bir çatışmanın global enerji piyasalarını nasıl etkileyeceğini ve bu durumun Bitcoin fiyatlarını nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi. Enerji fiyatlarındaki artışın Bitcoin'i daha değerli hale getireceğini belirten Hayes, bu sürecin madencilik sektörü üzerinde de olumlu etkiler yaratabileceğini öne sürdü.

Bitcoin ve Petrol Fiyatları Arasındaki Bağlantı: Bitcoin Fiyatında Yeni Rekorlar Yakında

BitMEX'in kurucularından Arthur Hayes, kripto para piyasalarına dair çarpıcı bir öngörüde bulundu. Hayes, Orta Doğu'daki siyasi gerilimlerin enerji fiyatlarını yükseltmesi durumunda Bitcoin'in değer kazanabileceğini iddia etti.

Son paylaşımında Hayes, İran-İsrail gerginliğinin tırmanması halinde petrol ve doğal gaz kaynaklarının risk altına girebileceğini belirtti. Bu senaryoda enerji fiyatlarındaki olası artışın, Bitcoin'in değerini olumlu etkileyeceğini öne sürdü.

"Bitcoin, enerjinin sayısal bir yansımasıdır. Enerji maliyetleri yükseldiğinde, Bitcoin'in geleneksel para birimlerine karşı değeri artar." diyen Hayes, geçmiş krizlerden örnekler verdi. 1973-1982 arasında yaşanan petrol krizinde, petrol fiyatlarının yüzde 412, altının ise yüzde 380 yükseldiğini hatırlattı.

Hayes, olası bir enerji krizinde bile "Bitcoin ağının kesintisiz çalışmaya devam edeceğini ve değerini koruyacağını" vurguladı. Hayes ayrıca, madencilik zorluğunun düşmesiyle yeni oyuncuların sektöre girebileceğine dikkat çekti.

Güncel verilere göre, Batı Teksas petrolü 17 Ekim'de varil başına 71,09 dolara geriledi. Aynı dönemde Bitcoin, yüzde 8'in üzerinde artışla 68.000 doları aşarak son üç ayın zirvesini gördü.

Altın ise güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisiyle 17 Ekim'de ons başına 2.711 dolarla rekor tazeledi. Emtia uzmanı Nitesh Shah, "Altın, belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir yatırım aracıdır." yorumunu yaptı.

Bu gelişmeler, İsrail'in İran'a yönelik misilleme tehditleri ve İran destekli Hizbullah'ın Lübnan'dan fırlattığı yaklaşık 180 füzelik saldırının gölgesinde yaşanıyor. Uzmanlar ve piyasa gözlemcileri, Orta Doğu'daki gerilimin yanı sıra yaklaşan ABD seçimlerinin de yatırımcı kararlarını etkilediğini belirtiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Madencilik Orta Doğu Bitcoin Enerji

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