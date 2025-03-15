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Uzmanlardan Bitcoin fiyatı hakkında şok tahmin

Uzmanlardan Bitcoin fiyatı hakkında şok tahmin
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10x Research baş kripto araştırmacısı, Bitcoin'in 2024'teki piyasa hareketini tekrar ederek aylar süren konsolidasyon dönemine girebileceğini belirtiyor. Bitcoin fiyat grafiği mevcut durumda "piyasa kararsızlığı" sinyalleri gösterirken, spot ETF piyasasında da "düşüşte satın al" eğilimine rastlanmıyor. Uzmanlar, kısa vadede güçlü bir toparlanma beklentisinde değil.

10x Research kripto para stratejisti Markus Thielen, Bitcoin'in Trump'ın yemin töreninde ulaştığı 109.000 dolar seviyesinden sonra "Yüksek ve Sıkı Bayrak" formasyonu oluşturduğunu vurguluyor. Teknik olarak yükseliş eğilimini sürdüren bir model olmasına rağmen, iki bayrağın tek ve kesin bir formasyon yerine gözlenmesi, bu kurulumu zayıflatıyor ve kripto para piyasasının kararsızlık içinde olduğunu gösteriyor.

Bitcoin'in Teknik Göstergeleri Piyasa Kararsızlığına İşaret Ediyor

10x Research baş kripto araştırmacısı Markus Thielen, Bitcoin'in fiyat hareketleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Thielen, verdiği demeçte, Bitcoin'in 2024'teki benzeri fiyat hareketini tekrarlama olasılığının "çok mümkün" olduğunu belirtti.

Bitcoin, Mart 2024'te 73.679 dolar seviyesinde tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra, Kasım ayında Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesine kadar yaklaşık 20.000 dolarlık bir bantta konsolide olmuştu.

Analist, bu düşüncesinin Bitcoin'in Trump'ın yemin töreninde 109.000 dolarlık mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı zamana denk geldiğini söyledi.

15 Mart tarihli piyasa raporunda Thielen, Bitcoin'in mevcut grafiğinin "Yüksek ve Sıkı Bayrak" formasyonuna benzediğini, bunun tipik olarak yükseliş eğilimini sürdüren bir model olmasına rağmen zayıflık belirtileri gösterdiğini açıkladı.

Thielen "İki bayrak yerine tek, kesin bir formasyonun olmaması bu kurulumu zayıflatıyor." açıklamasında bulundu. Spot Bitcoin borsa yatırım fonu piyasasının "düşüşte satın al" zihniyetine dair hiçbir belirti göstermediğine de dikkat çekti.

Mart başından bu yana ETF'lerde toplam 1,66 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Bitcoin şu anda 84.290 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat, Ocak ayındaki rekor seviyesinden %23 düşüşü temsil ediyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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