Haberler

Uzmanlar uyarıyor: Bitcoin fiyatı dirençle karşılaştı

Uzmanlar uyarıyor: Bitcoin fiyatı dirençle karşılaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin fiyatı, uzun vadeli yatırımcıların kâr satışlarını artırmasıyla baskı altında kaldı. Analistler, eski Bitcoin sahiplerinin satışlarının yeni bir yükselişin önünde engel oluşturduğunu belirtiyor.

Kripto para piyasalarında Bitcoin fiyatı, uzun vadeli yatırımcıların süregelen kar realizasyonları nedeniyle toparlanma konusunda zorluk yaşıyor. Analistler, günlük gerçekleşen karın 1,7 milyar dolara ulaştığını ve eski coinlerin (eski yatırımcıların cüzdanlarındaki Bitcoin'ler) tekrar piyasaya girdiğini belirtiyor.

Uzun Vadeli Yatırımcıların Satış Baskısı Sürüyor

Piyasa uzmanlarına göre kripto piyasalarının toparlanamamasının ardında manipülasyon veya baskı değil, mevcut Bitcoin sahiplerinden gelen yoğun satış baskısı bulunuyor. Analistler, harcanan coinlerin ortalama yaşının döngü boyunca artış gösterdiğini ve bu durumun uzun vadeli yatırımcıların satış yaptığına işaret ettiğini vurguluyor. Veriler, gerçekleşen günlük karın 1,7 milyar dolara ulaşırken gerçekleşen zararın da 430 milyon dolarla döngünün üçüncü en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor.

Eski coinlerden gelen yeniden canlandırılmış arzın günlük 2,9 milyar dolarla ikinci en yüksek seviyeye ulaşması dikkat çekiyor. Sektör kaynakları, son bir yılda Bitcoin'deki göreli zayıflığın büyük ölçüde eski yatırımcılardan geleneksel finans kuruluşlarına arz transferinden kaynaklandığını ifade ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu dinamiğin büyük ölçüde önemsiz hale geleceğini belirtiyor.

Bitcoin fiyatı haftalık kapanışta 108.700 dolar seviyesinde destek tutmayı başardı. Piyasa analistleri, bu seviyede tutunmanın devam etmesi durumunda fiyatın zaman içinde 120 bin dolar ve üzerine yükselebileceğini ifade ediyor.Bitcoin, yazım anında 110 bin doları geri kazanmış durumda ancak bu seviyenin hemen üzerinde daha fazla direnç bulunuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
title