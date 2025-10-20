Uzmanlar uyarıyor: Bitcoin fiyatı dirençle karşılaştı

Kripto para piyasalarında Bitcoin fiyatı, uzun vadeli yatırımcıların süregelen kar realizasyonları nedeniyle toparlanma konusunda zorluk yaşıyor. Analistler, günlük gerçekleşen karın 1,7 milyar dolara ulaştığını ve eski coinlerin (eski yatırımcıların cüzdanlarındaki Bitcoin'ler) tekrar piyasaya girdiğini belirtiyor.

Uzun Vadeli Yatırımcıların Satış Baskısı Sürüyor

Piyasa uzmanlarına göre kripto piyasalarının toparlanamamasının ardında manipülasyon veya baskı değil, mevcut Bitcoin sahiplerinden gelen yoğun satış baskısı bulunuyor. Analistler, harcanan coinlerin ortalama yaşının döngü boyunca artış gösterdiğini ve bu durumun uzun vadeli yatırımcıların satış yaptığına işaret ettiğini vurguluyor. Veriler, gerçekleşen günlük karın 1,7 milyar dolara ulaşırken gerçekleşen zararın da 430 milyon dolarla döngünün üçüncü en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor.

Eski coinlerden gelen yeniden canlandırılmış arzın günlük 2,9 milyar dolarla ikinci en yüksek seviyeye ulaşması dikkat çekiyor. Sektör kaynakları, son bir yılda Bitcoin'deki göreli zayıflığın büyük ölçüde eski yatırımcılardan geleneksel finans kuruluşlarına arz transferinden kaynaklandığını ifade ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu dinamiğin büyük ölçüde önemsiz hale geleceğini belirtiyor.

Bitcoin fiyatı haftalık kapanışta 108.700 dolar seviyesinde destek tutmayı başardı. Piyasa analistleri, bu seviyede tutunmanın devam etmesi durumunda fiyatın zaman içinde 120 bin dolar ve üzerine yükselebileceğini ifade ediyor.Bitcoin, yazım anında 110 bin doları geri kazanmış durumda ancak bu seviyenin hemen üzerinde daha fazla direnç bulunuyor.