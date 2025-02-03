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Uzmanlar kripto para piyasasındaki son ABD yaptırımlarını değerlendirdi

Uzmanlar kripto para piyasasındaki son ABD yaptırımlarını değerlendirdi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni yaptırım planı, kripto para piyasasında şok dalgaları oluşturdu. Bitcoin yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 91.500 dolara gerilerken, Ethereum yüzde 36 düşüşle 2.100 dolara kadar geriledi. Piyasa uzmanları, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen Bitcoin'in 2025 sonunda 200.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Küresel ticari anlaşmazlıklar kripto para piyasasında yankı buldu. Başkan Trump'ın açıkladığı tarife paketi, 7/24 işlem gören kripto piyasasında ilk etkisini gösterdi. Piyasa uzmanları, bu hamlenin kısa vadede risk iştahını azaltacağını belirtiyor.

Wall Street Uzmanları Uzun Vadede İyimser

Trump yönetiminin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Kanada enerjisi ve Çin mallarına yüzde 10 tarife uygulama kararı, kripto para sektörünü derinden etkiledi.

Bernstein analistleri, Bitcoin'in 90.000 dolar seviyesindeki güçlü desteğini koruduğuna dikkat çekiyor. Ocak 2025'te ABD spot Bitcoin ETF'leri 5,3 milyar dolarlık net giriş kaydetti.

Bitwise Alfa Stratejileri Başkanı Jeff Park, tarifelerin daha derin bir amacı olduğunu savunuyor. Park'a göre bu hamle, ABD dolarını ve uzun vadeli faiz oranlarını düşürerek Bitcoin'i yükselişe geçirecek.

MicroStrategy 2,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı ve daha fazla alım için 584 milyon dolarlık sürekli imtiyazlı hisse senedi ihraç etti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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