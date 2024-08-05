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Uzmanlar Fed politikalarını eleştiriyor

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Küresel ve kripto para piyasalarının ani düşüşü, ekonomistlerin ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na (Fed) çevirdi. Uzmanlar, beklenmeyen makroekonomik veriler ve artan ekonomik belirsizlikler ışığında Fed'den acil faiz indirimi yapmasını talep ediyor.

Küresel ekonomide yaşanan son dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) politikalarını yeniden mercek altına aldı. Fed'in son toplantısında faiz oranlarını sabit tutması, piyasalarda Eylül ayı için indirim beklentilerini artırırken, bazı ekonomi uzmanları acil faiz indirimi çağrısında bulundu. ABD borsaları ve kripto para piyasasındaki sert düşüşler, ekonomik görünümün kırılganlığını gözler önüne serdi.

Ekonomik İstikrar İçin Faiz İndirimi Bekleniyor

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarını yeniden mercek altına aldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantıda Fed, faiz oranlarını yüzde 5,25 - yüzde 5,5 bandında sabit tutma kararı almıştı. Bu karar, piyasalarda Eylül ayında beklenen 50 baz puanlık indirim beklentisini güçlendirdi.

ABD ekonomisinden gelen olumsuz veriler, bazı uzmanların Fed'den acil eylem çağrısı yapmasına neden oldu. Son iki işlem gününde ABD borsaları yaklaşık yüzde 2,4 değer kaybederken, kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin, yüzde 8'in üzerinde bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, kripto para birimlerinin Ocak 2022'den bu yana gördüğü en sert günlük gerileme olarak kayıtlara geçti.

Wharton İşletme Fakültesi'nden emekli profesör Jeremy Siegel, konu hakkında yaptığı açıklamada Fed'in derhal 75 baz puanlık bir indirime gitmesi gerektiğini savundu. Siegel, mevcut faiz oranlarının yüzde 3,5 ile yüzde 4 arasında olması gerektiğini belirterek, "Fed'in indirim kararlarında aşırı ihtiyatlı davranması ekonomi için olumlu sonuçlar doğurmayacak." dedi.

DeVere Group'un CEO'su Nigel Green ise resesyonu önlemek için 25 baz puanlık acil bir indirim yapılması gerektiğini vurguladı. Green, Fed'in hızlı hareket etmemesi durumunda ekonomide "sert bir iniş" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Diğer yandan Bitwise'ın Yatırım Ofisi Başkanı Matt Hougan, daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Hougan, "Powell'ın ölçülü tutumu ve seçim takvimi göz önüne alındığında, ani bir faiz indirimi olasılığı düşük görünüyor. Bununla birlikte, Eylül ayında 50 baz puan ve yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık bir indirim öngörüyoruz." açıklamasını yaptı.

Kripto para piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren GSR'nin kıdemli stratejisti Brian Rudick, Fed'in piyasaya müdahale etme olasılığının Bitcoin ve diğer riskli varlıklar için olumlu olacağını belirtti. Rudick, "Fed'in harekete geçmeye hazır olduğunu göstermesi, Bitcoin'in küresel likidite ile olan güçlü pozitif ilişkisini pekiştirecektir." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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