Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda

Uzmanlar Ethereum rallisinin sırrını açıkladı

Uzmanlar Ethereum rallisinin sırrını açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum'un son 30 günde yüzde 65, Nisan'dan bu yana yüzde 100'e yakın artışının arkasındaki üç ana faktör Bernstein analistleri tarafından açıklandı. Stablecoin ekosistemindeki büyüme, kurumsal Katman 2 projelerinin artışı ve hedge fonların pozisyon değişiklikleri ETH'yi yeniden yükseltirken, Stripe ve Meta gibi devlerin kripto hamlelerinin etkisi büyük oldu.

Kripto para piyasasında uzun süredir lider kripto para birimi Bitcoin ve diğer protokollerin ardında seyreden Ethereum, son dönemde dikkat çekici bir performans sergilemeye başladı. Araştırma şirketi Bernstein uzmanları, bu ani fiyat yükselişinin tesadüf olmadığını ve arkasında güçlü piyasa dinamiklerinin bulunduğunu belirtiyor.

Ethereum İki Ayda Yüzde 100 Değer Kazandı

Ethereum'un son dönemdeki yükselişinde birinci faktör olarak stablecoin ve menkul kıymet tokenizasyonundaki patlama gösteriliyor. Ödeme devi Stripe'ın stablecoin platformu Bridge'i 1,1 milyar dolara satın alması ve Meta'nın stablecoin girişimini yeniden canlandırma yorumları, altta yatan Blockchain ağlarına odağı geri getiriyor.

Analistlere göre, toplam stablecoin arzının yüzde 51'ini elinde bulunduran Ethereum, bu büyüme trendinin temel platform vekili olarak ortaya çıkıyor. BlackRock ve Franklin Templeton gibi geleneksel finans devleri de RWA.xyz'ye göre şu anda 22 milyar doların üzerinde değerlenen gerçek dünya varlığı tokenizasyon piyasasının benimsenmesini ilerletiyor.

İkinci olarak, karşıt görüştekilerin Katman 2'lerin ETH'ye değer katmasını sorgulamasına rağmen, Bernstein analistleri Coinbase tarafından kuluçkalanan Base gibi ağların geçen yıl yaklaşık 84 milyon dolar gelir elde etmesiyle, Ethereum Katman 2'lerinin kurumsal kripto altyapısında artan bir rol aldığını söyledi.

Robinhood'un yakın zamanda WonderFi'yi(Ethereum Katman 2'sini işletiyor) satın almasıyla, aracı kurumlar yakında kendi zincirlerinde tokenize edilmiş hisse senetleri sunabilir, diye savundular. Bu Katman 2'ler gas ve uzlaşma için ETH kullandığından, Ethereum talebini yönlendirmeye yardımcı oluyor ve onu kurumsal akıllı sözleşme kabulü için önde gelen bir platform olarak konumlandırıyor.

Son olarak, ETH'nin son dönemdeki üstün performansının üçüncü sürücüsü analistlerin görüşüne göre daha taktiksel. Son 12 ila 18 ay boyunca, kripto hedge fonları genellikle ETH'yi bir delta-nötr hedge olarak kullandı. Bitcoin ve Solana da uzun pozisyonda kalırken ETH'yi kısa pozisyonda tuttular. Ancak anlatı kurumsal Blockchain kabulüne ve stablecoin ödemelerine ve değer saklamanın ötesine kaydıkça, ETH'nin düşük performans gösteren rolü haklı çıkarılması zorlaşıyor.

Sonuç olarak, ETH ve diğer Bitcoin dışı varlıkların yeniden canlanması kripto borsaları ve aracı-satıcılar için iyi diye savundular, çünkü daha geniş bir kripto piyasası rallisi perakende yatırımcıları canlandırıyor, daha güçlü hacimler sağlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
title