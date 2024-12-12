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Uzmanlar Ethereum fiyatı için yeni tahminde bulundu

Uzmanlar Ethereum fiyatı için yeni tahminde bulundu
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CryptoQuant analistleri, Ethereum'un (ETH) yükselen zincir üstü aktivitesi ve kurumsal talebin etkisiyle fiyatın 5.000 doları aşabileceğini öngörüyor. Ağdaki günlük işlemler 7.5 milyona ulaşırken spot ETF'lere 1.95 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Ethereum Blockchain ekosistemindeki gelişmeler, kripto para dünyasının ikinci büyük kripto para birimi olan ETH'nin değerlemesinde yeni bir döneme işaret ediyor. CryptoQuant'ın gerçekleşmiş fiyat bantları analizine göre 5.200 dolar seviyesindeki üst limit, 2021 boğa koşusundaki zirveyi yansıtırken yeni alıcıların daha yüksek fiyatlardan alım yapması yukarı yönlü potansiyeli destekliyor.

Ethereum Spot ETF'leri 13 Gündür Kesintisiz Büyüyor

Ethereum ağının performansı 2024 yılında dikkat çekici bir yükseliş kaydetti Günlük işlem sayısı 2023'teki 5 milyon seviyesinden 6.5-7.5 milyon aralığına yükseldi. Bu artış, merkeziyetsiz uygulama (dApp) kullanımındaki genişlemeyle paralel ilerledi.

Artan ağ aktivitesi, Ethereum'un ücret yakma mekanizması üzerinde önemli bir etki yarattı. Eylül ayından bu yana yakılan Ethereum miktarındaki artış, arzın büyüme hızını yavaşlattı. Bu durum, dijital varlık üzerinde deflasyonist bir baskı oluşturdu.

Kurumsal talep spot Ethereum ETF'lerinde belirgin şekilde arttı. BlackRock'ın ETHA ETF'i ve Fidelity'nin FETH ETF'i bu hafta 500 milyon dolarlık ETH temin etti. ETF'lere yönelik talep 13 gündür kesintisiz devam ederken toplam net varlıklar 13.18 milyar dolara ulaştı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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