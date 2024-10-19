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Uzmanlar Bitcoin yükselişi hakkında uyarıda bulundu

Uzmanlar Bitcoin yükselişi hakkında uyarıda bulundu
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Bitcoin (BTC) fiyatının 70.000 dolara yaklaşması boğa yönlü gönderileri artırırken, deneyimli bir yatırımcı piyasanın henüz tam anlamıyla yükselişe geçmediği konusunda uyarıda bulunuyor. Bağımsız kripto analisti Matthew Hyland, piyasa katılımcılarının mevcut duyarlılığı yanlış yorumlama riskine dikkat çekiyor.

Kripto para dünyasında fiyat hareketleri kadar önemli olan bir diğer faktör de piyasa duyarlılığıdır. Son dönemde Bitcoin'in yükselişi ile artan iyimser hava, bazı yatırımcıları yanıltabilir mi? Matthew Hyland'ın görüşleri, piyasanın gerçek durumu ile algılanan durumu arasındaki farka ışık tutuyor ve yatırımcıları daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Piyasa Duyarlılığı ve Gerçek Durum Arasındaki Fark

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcılar arasında heyecan yaratıyor. Bitcoin'in 70.000 dolar seviyesine yaklaşması, sosyal medyada boğa yönlü paylaşımların artmasına neden oldu. Ancak Matthew Hyland, bu durumun yanıltıcı olabileceğini belirtiyor.

Hyland, bir X gönderisinde "Şu anda duyarlılığın o kadar boğa yönlü olduğunu düşünmüyorum." dedi. Yatırımcı, kripto sektörünün bir yankı odası olduğunu ve gerçek duyarlılığın dış dünyada farklı olabileceğini ifade etti.

Google arama trendleri de bu görüşü destekler nitelikte. "Bitcoin" terimi için yapılan aramalar, 12 Ekim 2024 haftasında bir yıllık düşük seviyeye ulaştı. Bu durum, genel kitlenin kripto paralara olan ilgisinin 2021'deki seviyesinin çok altında olduğunu gösteriyor.

Hyland, mevcut piyasa katılımcılarının sayısının 2021'dekinin yaklaşık yüzde 10'u ve 2024'ün başlarındaki seviyenin yüzde 50'si civarında olduğunu tahmin ediyor. Bu veriler, piyasadaki iyimserliğin gerçek tabana yayılıp yayılmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Öte yandan, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi gibi göstergeler piyasada boğa yönlü bir atmosfer olduğunu işaret ediyor. Endeks, son günlerde "Açgözlülük" bölgesinde seyrediyor. Bu durum, bazı yatırımcıların piyasaya aşırı iyimser yaklaşabileceğini düşündürüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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