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Uzmanlar Bitcoin konusunda uyarılarda bulundu

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Kripto para piyasalarında rastlanan 'ölüm çaprazı', Bitcoin için potansiyel bir düşüş dalgasının habercisi olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu teknik göstergenin orta ve uzun vadede piyasaya olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıyor.

Kripto para piyasalarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar, Bitcoin'de "ölüm çaprazı" olarak bilinen teknik göstergenin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. Uzmanlar, bu durumun orta vadede yeni bir düşüş dalgasının habercisi olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bitcoin Piyasasında Kritik Dönem Yaklaşıyor

Son günlerde kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları ve analistleri tetikte tutuyor. Özellikle Bitcoin'in teknik göstergelerinde ortaya çıkan "ölüm çaprazı" olarak bilinen durum karşısında uzmanlar, yeni bir düşüş dalgası konusunda uyarıyor.

Teknik analizlerde önemli bir yer tutan 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesişmesi anlamına gelen ölüm çaprazı, piyasada genellikle olumsuz bir sinyal olarak yorumlanıyor. YouHodler şirketinin Risk Yöneticisi Sergei Gorev, bu durumun orta vadede kripto para piyasasına olumlu bir etki yapmayacağını belirtiyor.

Bitcoin, son işlemlerde 58.436 dolar civarında seyrederken, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 3'lük bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin fiyatındaki bu düşüşle birlikte kripto para piyasasının genel durumunu yansıtan GM 30 Endeksi de yüzde 2,47 oranında düşerek 112,55 seviyesine geriledi.

BRN analisti Valentin Fournier piyasadaki dalgalanmalara dikkat çekerek, "Yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi ve güveni azalıyor. İşlem hacimlerinin düşük seyretmesi, güçlü bir düşüş trendinin henüz oluşmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Fournier ayrıca Bitcoin'in önümüzdeki aylarda 49.000 ile 69.000 dolar arasında gidip gelebileceğini öngörüyor.

Kripto para piyasasını etkileyen bir diğer önemli faktör de makroekonomik gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. ABD'nin para politikası ve yaklaşan başkanlık seçimleri, yatırımcıların kararlarını önemli ölçüde etkileyebilir. CME FedWatch verilerine göre Eylül ayında beklenen faiz indirimleri, yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirebilir.

Diğer yandan, ABD'nin ekonomik göstergeleri de piyasaları yönlendirmede etkili oluyor. U.S. Global Investors'ın CEO'su Frank Holmes, işsizlik oranlarındaki artışın, geçmişte resesyonları öngörmede başarılı olan Sahm Kuralı'nı tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlat ayrıca altcoin piyasasında ise sürdürülebilir bir toparlanma için erken yatırımcıların olası satış baskısının yönetilmesi ve likidite trendlerinde iyileşme sağlanması gerektiği vurgulanıyor. FalconX Araştırma Başkanı David Lawant, piyasa değerlemelerinin boğa piyasası öncesi seviyelere yaklaştığını belirterek, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.

Kripto para piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcıları ve uzmanları temkinli olmaya ve piyasayı yakından takip etmeye yönlendiriyor. Önümüzdeki dönemde, ekonomik göstergeler ve teknik analizler, Bitcoin ve diğer kripto paraların seyrinde belirleyici rol oynayacak gibi görünüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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