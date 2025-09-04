Uzmanlar Bitcoin için kritik seviye uyarısı verdi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) eylül ayına belirsiz bir döneme giriyor. K33 araştırma başkanı Vetle Lunde, tarife baskılarının geri dönüşünü ve yaklaşan ABD ekonomik verilerini tehdit unsuru olarak değerlendiriyor. Bu durum, eylül ayının Bitcoin için tarihsel olarak en zayıf ay olması gerçeğiyle birleşince ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Bitcoin Eylül Ayında 100 Bin Dolar Altına Düşebilir

2011'den bu yana eylül ayı, ortalama yüzde 4,6 negatif getiri ile Bitcoin'in en zayıf performans sergilediği ay olarak öne çıkıyor. Lunde, yalnızca mevsimselliğe güvenmeye karşı uyarırken, yeni makro ters rüzgarların düşüş senaryosuna ağırlık kattığını belirtiyor.

Ağustos başında yeniden uygulamaya konan geniş çaplı tarifeler, federal temyiz mahkemesinin bunları yasadışı ilan etmesine rağmen yürürlükte kalıyor. Lunde, bu tarifelerin etkilerinin yakında ABD ekonomik verilerinde görünmeye başlayacağını ve eylül ortasındaki PPI ile CPI yayınlarının aşağı yönlü fiyat hareketinin potansiyel tetikleyicileri olacağını vurguluyor.

Ağustos ayında kişisel BTC rezervlerinin bir kısmını nakde çeviren analist Lunde, halihazırda yaşanan mütevazı geri çekilmeye rağmen temkinli kaldığını söylüyor. İlk çeyrekteki tarife kaynaklı satışı hatırlatarak, makro korkular yüzeye çıktığında yatırımcıların hızlıca satış düğmesine basabileceklerini belirtiyor.

Kripto türev piyasasındaki kaldıraç da uyarı işaretleri veriyor. Bitcoin sürekli vadeli işlemlerindeki açık pozisyon yıllık zirvelere rekor seviyelere ulaştı. Fonlama oranları ise negatif ve nötr arasında düzensiz salınım gösteriyor. Bu durum Bitcoin'i her iki yönde de sıkışmalara oldukça maruz bırakıyor ve makro veriler hayal kırıklığı yaratırsa aşağı yön daha olası görünüyor.

Avantajlı giriş seviyelerinin 101.000 dolar ve 94.000 dolar civarındaki destek bölgelerinde ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Savunma pozisyonuna rağmen Lunde, Bitcoin'in uzun vadeli tezinin bozulmadan kaldığını vurguluyor.