Uzmanlar Bitcoin için farklı tahminlerde bulunuyor

Uzmanlar Bitcoin için farklı tahminlerde bulunuyor
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Bitcoin 105 bin dolar seviyesinde dalgalanırken, analistler Haziran ayında 125 bin dolara çıkabileceğini söylüyor. Bitfinex uzmanları zayıf istihdam verisinin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerini artıracağını belirtiyor. Güçlü veriler ise fiyatları 95 bin dolara çekebilir. ETF girişleri azalırken kripto şirketlerinden halka arz dalgası geliyor.

Kripto para piyasasının geleceği bu hafta açıklanacak ABD istihdam raporuna bağlı olacak. Uzmanlar Bitcoin'in 120-125 bin dolar bandını hedefleyebileceğini ancak güçlü işgücü verilerinin tam tersine 95-97 bin dolara düşüş getirebileceğini vurguluyor.

Bitcoin 95 Bin ile 125 Bin Dolar Arasında Sıkıştı

Bitfinex analistleri Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun Bitcoin fiyatları üzerinde belirleyici rol oynayacağını söyledi. Tahminler Nisan ayındaki 177 binden düşüşle 125-130 bin yeni tarım dışı istihdam eklenmesi yönünde.

Zayıf istihdam raporu dezenflasyon anlatısını destekleyerek potansiyel Fed faiz indirimlerini öne çekebilir. Bu durum Bitcoin gibi risk varlıklarını yükseltir. Analistler Bitcoin'in 105 bin dolar üzerinde desteği koruması halinde hedefin gerçekleşebileceğini değerlendirdi.

Öte yandan BRN uzmanı Valentin Fournier daha olumsuz bir tablo çiziyor. Gözlemci, azalan ETF girişleri, zayıflayan momentum ve kripto şirketlerinin halka arz dalgası nedeniyle savunmacı pozisyon alınmasını öneriyor.

Circle'ın 1 milyar dolarlık hisse satışı ve Kraken'ın halka arz planları piyasa yorgunluğunun işareti olarak görülüyor. Bitcoin ETF girişleri 375 milyon dolardan 87 milyon dolara düşerken Ethereum ETF'leri de benzer gerileme yaşıyor. Bu gelişmeler kripto piyasasının momentum kaybettiğini gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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