Uzmanlar açıkladı: Bitcoin uçuşa geçiyor

Bernstein dijital varlıklar yöneticisi Gautam Chhugani, kurumsal yatırımcılar için hazırlanan "Bitcoin Blackbook" raporunda çarpıcı değerlendirmelere yer verdi. ABD'nin 35 trilyon dolarlık borç yükü ve süregelen enflasyon tehditleri, Bitcoin'in yatırım aracı olarak önemini güçlendiriyor.

Bernstein Analistleri: Bitcoin 2025 Sonunda 200 Bin Dolara Ulaşacak

Kurumsal yatırımcılar için Bitcoin'e doğrudan yatırım yerine alternatif stratejiler sunan Bernstein, MicroStrategy ve Robinhood hisselerine işaret ediyor. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin hazinesine sahip MicroStrategy, yatırımcılara dolaylı Bitcoin pozisyonu sağlıyor.

Chhugani, kısıtlı arz özelliğine sahip bir "değer saklama aracı" olan dijital varlığın, ABD borcunun rekor seviyelere ulaştığı ve enflasyon tehditlerinin devam ettiği mevcut ortamda önemli bir alternatif oluşturduğunu vurguluyor.

Bitcoin fiyatı verilerine göre 66.393 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, Mart ayında kaydedilen yaklaşık 74.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 10 düşük bulunuyor. Lider kripto para birimi, yılbaşından bu yana yüzde 57 değer kazandı.