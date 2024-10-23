Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Uzmanlar açıkladı: Bitcoin uçuşa geçiyor

Uzmanlar açıkladı: Bitcoin uçuşa geçiyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırma ve aracı kurumu Bernstein analistleri, Bitcoin (BTC) için 2025 sonu hedef fiyatını 200.000 dolar olarak öngördü. ABD'nin 35 trilyon doları aşan kamu borcu nedeniyle Bitcoin'in değerini koruma özelliğine dikkat çeken analistler, 200 bin dolar tahmininin 'düşük' kaldığını vurguladı.

Bernstein dijital varlıklar yöneticisi Gautam Chhugani, kurumsal yatırımcılar için hazırlanan "Bitcoin Blackbook" raporunda çarpıcı değerlendirmelere yer verdi. ABD'nin 35 trilyon dolarlık borç yükü ve süregelen enflasyon tehditleri, Bitcoin'in yatırım aracı olarak önemini güçlendiriyor.

Bernstein Analistleri: Bitcoin 2025 Sonunda 200 Bin Dolara Ulaşacak

Kurumsal yatırımcılar için Bitcoin'e doğrudan yatırım yerine alternatif stratejiler sunan Bernstein, MicroStrategy ve Robinhood hisselerine işaret ediyor. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin hazinesine sahip MicroStrategy, yatırımcılara dolaylı Bitcoin pozisyonu sağlıyor.

Chhugani, kısıtlı arz özelliğine sahip bir "değer saklama aracı" olan dijital varlığın, ABD borcunun rekor seviyelere ulaştığı ve enflasyon tehditlerinin devam ettiği mevcut ortamda önemli bir alternatif oluşturduğunu vurguluyor.

Bitcoin fiyatı verilerine göre 66.393 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, Mart ayında kaydedilen yaklaşık 74.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 10 düşük bulunuyor. Lider kripto para birimi, yılbaşından bu yana yüzde 57 değer kazandı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Bitcoin Kamu

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YouTube bugün açılır mı? 23-24 Ekim YouTube düzeldi mi? Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba? Erişim engeli ne zaman kalkacak? Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram ne zaman düzelecek 23 Ekim Çarşamba (BANT DARALTILDI MI)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.